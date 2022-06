"Emeline Bayart, tout feu tout femme" est à découvrir au Théâtre de poche Montparnasse à Paris.

"Emeline Bayart, tout feu tout femme" d'Emeline Bayart

DUREE : 1H15

Mise en scène : Emeline Bayart

Avec : Emeline Bayart, accompagnée au piano par Simon Legendre ou Manuel Peskine

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre de Poche Montparnasse

75 boulevard du Montparnasse

75006 PARIS

01.45.44.50.21

http://www.theatredepoche-mmontparnasse.com

Tous les lundis jusqu’à fin juin à 19H

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

C’est un récital de chansons françaises d’un temps que les moins de vingt – trente ans voire plus auraient souhaité connaître. Plein d’humour, de fantaisie et de coquineries, on suit Emeline Bayart dans ces parcours féminins aux histoires délicieuses.

C’est un bel hommage à la chanson française aussi avec des compositeurs et des auteurs, tels qu’Anne Sylvestre, Francis Blanche, Mireille, Alphonse Allais Brigitte Fontaine…

POINTS FORTS

L’irrésistible présence d’Emeline Bayart est parfaitement assortie au savoureux Simon Legendre qui l‘accompagne au piano.

Quel délice de se replonger dans ce répertoire de la chanson à texte, dans l’ambiance du cabaret que nous offre le théâtre de poche avec Emeline Bayart ! Elle irradie le plateau de sa présence en donnant à chacun de ses personnages une identité fantasque. Sa voix module de façon magique et nous sommes entrainés quoi qu’on le veuille dans ses univers d’un autre temps mais qui nous donne une petite piqure de rappel bien insolente sur les combats de femme qu’ils restent à mener.

QUELQUES RÉSERVES

Pas une à l’horizon.

ENCORE UN MOT...

Du plaisir, de la gourmandise, de la bonne humeur et de la douceur sont les maîtres-mots de ce spectacle qui réchauffe le cœur. Ne vous en privez pas !

UNE PHRASE

« Viens m’aimer pépé, viens pépère!

Le temps fait du bien à l’affaire!

J’aime ce grain d’sel dans tes cheveux!

Un petit examen s’impose,

Mignon, allons voir si l’arthrose

A point d’effets libidineux ! »

L'AUTEUR

Ils sont très nombreux à jalonner et nourrir ce tour de chant, mais on ne peut s’empêcher de citer pour mémoire les noms de Françoise Dorin, Albert Willemetz, Michel Rivegauche, Jean Nohain, Harry Fragson, Michel Emer, Maurice Yvain….

Quant à Émeline Bayart, on la découvrit dans De elle à lui au théâtre du Rond Point en 2012, puis elle se produisit régulièrement au Kibele à Paris. Elle fut une Madame Jourdain très drôle pour Denis Podalydès au Bouffes du Nord. On la retrouve régulièrement au cinéma.