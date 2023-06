"Elémentaire" de Peter Sohn : le nouveau Pixar éblouissant sur l’inventivité de l’animation des personnages

Dans la ville d’Element City, l’eau, la terre, l’air et le feu vivent dans la plus parfaite harmonie, même si les populations ne se fréquentent guère. C’est dans cette mégalopole que vit Flam, une jeune fille intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé , et aussi Flack, un garçon sentimental, amusant et naïf. Ces deux-là sont incompatibles, non seulement socialement (il appartient à une riche famille, elle est fille de petits commerçants), mais aussi ( et surtout) physiquement: elle est fille de feu, lui, un rejeton d’eau. Au moindre contact entre eux, elle commence à s’éteindre et lui à bouillir. Mais le respect, le sens de l’humour, et aussi un grand esprit de tolérance vont venir à bout de tout ce qui les empêche de s’aimer.