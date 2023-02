Discours marins

Le livre de Tom Mustill "Comment parler baleine" est à retrouver aux éditions Albin Michel.

Paroles de baleine(s) - entre autres langages de cétacés - ou l’apport prodigieux des algorithmes dans les progrès de la communication entre humains et animaux. L’étude du biologiste et cinéaste animalier Tom Mustill « Comment parler Baleine ? » (Albin Michel) sera la meilleure façon de célébrer la journée mondiale des baleines le 19 février prochain.

Simultanément, elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels le mensuel Playboy-France, l’hebdomadaire Pariscope et « F Magazine, »- mensuel féministe racheté au groupe Servan-Schreiber, qu’Annick Geille reformula et dirigea cinq ans, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, elle dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », qui devint Le Salon Littéraire en ligne-, tout en rédigeant chaque mois une critique littéraire pour le mensuel -papier "Service Littéraire".

Après une autofiction consacrée à Daniel Filipacchi (« Pour Lui »/Fayard+ Le Livre de Poche), elle publia son onzième livre "Rien que La Mer" (La Grande Ourse) .Sujet : la mort du père et le massacre des marins français par leurs alliés britanniques pendant la deuxième guerre mondiale -à Mers-El -Kébir. Ce roman fut sélectionné Renaudot et obtint le prix "Encre Marine », décerné chaque année par la Marine nationale et son commandement au port militaire de Toulon.

Annick GEILLE est écrivain, critique littéraire et journaliste. Auteure de onze romans, dont "Un amour de Sagan" -publié jusqu’en Chine- autofiction qui relate sa vie entre Françoise Sagan et Bernard Frank, elle publia un essai sur les métamorphoses des hommes après le féminisme : « Le Nouvel Homme » (Lattès). Sélectionnée Goncourt et distinguée par le prix du Premier Roman pour « Portrait d’un amour coupable » (Grasset), elle obtint ensuite le "Prix Alfred Née" de l'Académie française pour « Une femme amoureuse » (Grasset/Le Livre de Poche).

Repères

Biologiste, réalisateur, auteur et producteur de films britannique, Tom Mustill est spécialisé dans les documentaires animaliers. En 2015, après une rencontre avec une baleine, il se prend de fascination pour ces animaux et enquête sur leur rapport avec les humains ainsi que sur leur faculté de communication.

« Permettez-moi de revenir à l’origine de cette aventure. Lorsque la baleine à bosse dont la trajectoire a violemment croisé la mienne s’est propulsée hors de l’océan, des millions de ses ancêtres l’avaient déjà fait de la même façon. En revanche, aucune n’a été immortalisée comme celle-ci. L’arc de son saut a été saisi par le mobile d’un certain Larry Plants, par une femme qui l’a filmé depuis le rivage et par un capitaine de bateau. Trois photographes de baleines amateurs qui ont téléchargé leurs images sur Internet – où je les ai découvertes. Leurs coordonnées GPS (et par conséquent, celles de la baleine) ont été entrées automatiquement, l’heure précise du breach figurait sur les photos et les vidéos. Et au moment où elle est retombée dans l’eau, la baleine a laissé dans les profondeurs une empreinte digitale indélébile : un hydrophone installé sur les fonds marins deux semaines plus tôt a enregistré le fracas causé par l’animal. En même temps, des satellites effectuaient depuis le ciel des myriades de prises de vues, récoltant notamment des données météorologiques et maritimes.

Ce jour-là, comme chaque jour dans la baie de Monterey, des milliers de clichés ont été réalisés sur l’océan par les touristes venus observer les baleines et par les équipages des bateaux. Normalement, ce genre de photos est destiné à un usage privé. Mais le hasard a voulu que, deux semaines à peine avant cette matinée mouvementée, le cétologue Ted Cheeseman ait créé un site nommé Happywhale. Ted – silhouette athlétique et cheveux bruns coupés en brosse, un chiot turbulent sur les talons – s’était rendu compte que les amateurs de baleines constituaient potentiellement un énorme réseau d’observateurs bénévoles à l’échelle de la planète. Il leur a donc ouvert une plateforme sur laquelle ils pouvaient déposer leurs images, en particulier les photos de la queue des cétacés. En effet, il s’agit d’un indice fonda- mental quand on cherche à identifier un spécimen.

Petit rectificatif : chez les baleines, on parle plutôt de « pédoncule caudal » pour désigner le large segment qui, partant du pelvis, s’affine peu à peu pour se terminer par deux lobes que sépare un sillon médian – la nageoire caudale, différente pour chaque individu. La pigmentation forme des marbrures variant selon les populations qui sillonnent les océans de l’Arctique à l’Antarctique, de Terre-Neuve à la Tasmanie. La chair du cétacé est une toile qui raconte l’histoire de sa vie, telles les mains du cuisinier marquées par les lames des couteaux et la chaleur des fours. C’est en tirant sur leur nageoire caudale que les orques essaient de noyer les jeunes baleines à bosse, et beaucoup gardent les traces des dents du prédateur, qui s’étirent à mesure que l’animal grandit. Les bernaches laissent des constellations de cicatrices circulaires, les squalelets féroces arrachent des blocs de chair, les hélices des bateaux font des incisions en demi-cercle, tandis que les lignes entortillées des pêcheurs découpent des plaques de chair de façon bien reconnaissable. Le pédoncule caudal est en même temps une empreinte et un drapeau. Au moment de sonder, la baleine à bosse dresse fréquemment sa nageoire caudale hors de l’eau, coupant le souffle aux humains et déclenchant leurs appareils photo.

Pendant des décennies, les scientifiques ont identifié́ les cétacés par leur nageoire caudale. Au retour d’une expédition, les chercheurs consacraient des milliers d’heures à l’examen détaillé de leurs stocks de photos, à l’affût de similitudes.

Ces correspondances leur indiquaient par où étaient passés les individus photographiés, en quelle compagnie ils avaient voyagé, quels petits ils avaient mis au monde, et quel pouvait être leur âge. Une besogne harassante qui exigeait une grande minutie et générait de fréquentes erreurs.

À l’époque où je l’ai connu, Ted avait recueilli sur son site 150 000 photos de nageoires caudales de baleines à bosse, et il en possède actuellement plus de 500 000. En associant à ces clichés d’amateurs les bibliothèques d’images existantes, il a boosté les bases de données des chercheurs, de la même façon qu’Interpol centralise les empreintes digitales relevées sur toutes les scènes de crime de la planète.

Avec Happywhale, il a déchargé les humains du travail d’appariement pour le confier aux ordinateurs. Ted et son équipe ont même organisé un concours de création de logiciel, avec à la clé un prix de 25 000 dollars offert par la société Google. À partir de 25 000 images de baleines référencées et 5 000 photos de spécimens non identifiés, les candidats devaient élaborer un programme capable d’identifier les spécimens inconnus ; 2 100 équipes sont entrées en lice, un chiffre impressionnant. Un des gagnants, un informaticien coréen nommé Jinmo Park, n’avait jamais vu une baleine de sa vie. Il a entraîné un logiciel d’IA (intelligence artificielle) spécialisé dans la vision par ordinateur, et lui a soumis les photos de Ted. Ce type d’outil, appelé «réseau de neurones densément connectés», s’inspire des réseaux neuraux du cerveau humain. Très performant dans la reconnaissance de formes, il est le socle de l’apprentissage automatique, une des branches de la recherche en intelligence artificielle.

L’algorithme d’apprentissage profond conçu par Jinmo Park a traité les 5 000 images de baleines inconnues, et les

a correctement identifiées à 90 %. Ted Cheeseman et Ken Southerland, le programmateur à l’origine d’Happywhale, ont décidé d’exploiter cet algorithme, entrant dans le programme des photos de baleines que personne – pas même les experts – n’était parvenu à identifier. Ces clichés étaient spécialement difficiles à traiter – trop flous, ou représentant des baleines à la queue toute noire ou toute blanche. Ted n’y croyait pas beaucoup au départ, mais finalement, la démarche s’est révélée décisive. En effet, le logiciel a réalisé des appariements qu’aucun humain n’avait réussi à effectuer. Incrédule, Ted a procédé à une vérification visuelle, repérant enfin les subtiles similitudes qu’il n’aurait jamais remarquées tout seul. L’algorithme avait vu juste.

Chaque semaine, Happywhale s’enrichit de milliers de photos venues du monde entier, traitées par son «système d’appariement d’images automatisé de haute précision ». Forts de leurs téraoctets de données et de leur précision surhumaine, les algorithmes ont détecté des formes qui échappaient à l’attention des chercheurs. La récente numérisation des archives couvrant les décennies passées a permis de relier des images de jeunes en noir et blanc à des baleines adultes recensées aujourd’hui, et de reconstituer l’histoire de chaque animal. Des affinités entre individus ont été mises en lumière : certains animaux ont été vus ensemble de manière répétée au fil des ans, parcourant les océans côte à côte. Des amis qui voyagent, se nourrissent et chantent de concert sur des milliers de kilomètres. Des groupes familiaux se sont dessinés, des trajectoires ont été reconstituées ; des correspondances ont été établies entre des spécimens aperçus successivement sur deux sites éloignés l’un de l’autre (le Japon et la Russie, Hawaï et l’Alaska ou l’Antarctique et l’Australie).

Pour tous ceux qui pouvaient télécharger leurs images et identifier les animaux observés, les créatures jusque-là anonymes devenaient des individus dotés d’une histoire que l’algorithme mettait au jour, avec des inclinations et des amitiés qui leur étaient propres. Un tel apport d’informations resserrait les liens entre les cétacés et les observateurs, qui attendaient impatiemment le retour de leurs favoris après la saison des amours. À ce propos, j’ai rencontré un amateur dont l’épouse était décédée. Son groupe avait donné le prénom de sa femme à une des baleines, et l’homme guettait l’apparition de celle-ci plusieurs fois par semaine et la suivait sur le site Happywhale. Un jour, il l’avait vue revenir de ses quartiers de reproduction avec un petit ; à la faveur d’un breach, il avait pu regarder son œil, ses yeux à lui emplis de larmes.

Trois ans après l’accident qui a failli me coûter la vie, j’ai demandé à Ted s’il pouvait exploiter les images réunies ce jour-là par les observateurs de Monterey pour identifier notre baleine.

Voici la baleine...

Et voici sa caudale (sur une photo prise quelques minutes avant le breach, alors que notre groupe de kayakistes se rapproche).

C’était déjà fait – l’algorithme s’en était occupé pour lui. L’animal était référencé comme « CRC-12564 ». En consultant ses archives, Ted a constaté qu’elle avait été repérée en divers lieux. Née au large des côtes d’Amérique centrale, elle avait sept ans le jour où elle avait sauté sur notre kayak ; j’ai appris par la même occasion qui était sa mère. Sur les photos de la base de données de Ted, on la voyait se nourrir, tisser des liens sociaux et exécuter des breaches dans les eaux de la Californie et du Mexique. Les clichés les plus nets montraient des cicatrices sur son corps, preuve qu’elle avait échappé de justesse aux filets des pêcheurs. D’autres marques laissaient supposer qu’il s’agissait d’un mâle. Après avoir bondi sur nous, la baleine était revenue tous les étés dans la baie de Monterey, mais cela faisait maintenant un an qu’on ne l’avait pas revue. Je me suis inscrit sur le site pour «suivre» l’animal (que Ted avait surnommé Suspect numéro un), et j’ai reçu, quelques mois plus tard, un message automatique m’informant qu’elle était saine et sauve, identifiée par un photographe et un logiciel de reconnaissance de formes. Plus j’apprenais de choses à son sujet, plus elle me faisait l’effet d’un « individu ». Je me sentais lié à elle, je me préoccupais de son sort. Il m’importait qu’elle aille bien.

En même temps, j’étais totalement sidéré. Une baleine vous saute dessus et disparaît – on peut penser que l’histoire finit ainsi. Pourtant, une foule de passionnés et leurs machines intelligentes ont permis que l’histoire se poursuive. L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle influent sur notre quotidien à bien des égards. Ils ont participé à la rédaction de cet ouvrage, transcrivant les centaines d’heures d’entretiens que j’avais réunies. D’autres logiciels ont vérifié mon orthographe et achevé mes phrases à mesure que je les composais. L’assistance mail de Google m’a alerté sur le caractère fortement prévisible de tout ce que j’écris (que le lecteur m’en excuse) et, par extension, des usages linguistiques humains. Tout cela m’a fait gagner des journées de travail, que j’ai passées à procrastiner, rivé à mon mobile, explorant les sites d’actualités, les boutiques en ligne et les réseaux sociaux – tous magnifiquement conçus et soutenus par des algorithmes dont le seul but est de capter mon temps, mon argent et mes données.

L’intelligence artificielle remplit de multiples fonctions : déceler une tumeur sur des clichés d’IRM ; aider les ingénieurs à distribuer l’électricité sur le réseau national ; tester les limites de l’intelligence humaine en battant des adversaires aux échecs, au go et aux jeux vidéo ; retoucher les photos et les vidéos que j’ai prises dans de mauvaises conditions. Elle suit notre navigation sur le Web, analyse nos comptes bancaires pour calculer nos capacités de remboursement, traite des documents en anglais et en chinois pour traduire

d’une langue à l’autre. Ces outils d’IA, comme tous ceux que nous avons créés jusqu’à présent, sont dits « faibles » ou «étroits», en cela qu’ils sont centrés sur une tâche donnée. Bien évidemment, ils n’ont aucune notion de ce qu’ils sont en train de faire. Ils ignorent que le cancer du sein est dan- gereux, que remporter une partie d’échecs est un triomphe, qu’une image peut être belle, que lever un black-out signifie que les habitations sont éclairées ; ils ne savent pas non plus que l’achat de telle maison signifie que je peux planter un potager, ou que la fin de cette phrase revêt de l’importance à mes yeux. Ça ne les empêche pas de fonctionner, parfois avec plus d’efficacité que nous.

En s’aidant de l’IA, des biologistes ont découvert que les souris mâles émettaient des cris différents selon qu’elles courtisaient une partenaire, se livraient à un jeu, attendaient impatiemment une nourriture savoureuse ou se sentaient contrariées. Une autre équipe a utilisé la vision par ordinateur pour analyser les mimiques fugaces des souris et les rattacher à leur état mental, répertoriant au moins «six émotions de base ».

Les six émotions basiques de la souris.

Les avions qui survolent l’Arctique sont équipés de caméras embarquées dont les logiciels d’IA détectent les ours polaires endormis sous la neige. Et c’est grâce à l’IA que des chercheurs ont remarqué que les «querelles» des chauves- souris frugivores d’Égypte variaient dans leurs modalités selon l’enjeu en cours – alimentation ou lieu de repos. Des intelligences artificielles ont analysé des photos satellites et découvert des centaines de millions d’arbres dans le Sahara dont on ne connaissait pas l’existence, et ont réussi à prédire des éruptions volcaniques plusieurs jours avant nous. Happywhale a beaucoup évolué depuis ma première rencontre avec Ted : initialement dédié à l’identification des baleines à bosse, il englobe désormais plus de vingt espèces de cétacés, et traite, en plus de la nageoire caudale, des photos de diverses parties du corps de l’animal.

Actuellement, des biologistes de tous les pays s’appuient sur la vision par ordinateur. WILDME, une organisation à but non lucratif, a développé une plateforme Web open source qui rassemble déjà cinquante-trois espèces, notamment la raie manta, le bar géant, la moufette et le dragon bleu. Et les données ne cessent de s’accumuler. À l’Institut de recherche de l’aquarium de la baie de Monterey, la base de données FathomNet, spécialisée dans la vie des fonds marins, met à la disposition du public 26000 heures de vidéos, 1 million d’images et 6,5 millions de commentaires entrés par des humains. D’autres disciplines bénéficient pareillement des outils d’intelligence artificielle. En 2021, ils ont été mis à contribution pour une méta-analyse de 100 000 études sur le changement climatique, assumant une quantité de tâches bien trop lourdes pour les chercheurs.

En novembre 2020, le milieu de la biochimie a été secoué par le projet AlphaFold, un logiciel d’apprentissage profond conçu par DeepMind, une filiale de Google/Alphabet axée sur la recherche en IA. La mission qu’elle entend mener consiste à «comprendre l’énigme de l’intelligence, et s’en servir pour trouver des solutions». La revue Nature décrivait comme « un pas de géant » le rôle joué par AlphaFold dans la prédiction de la structure des protéines, une des vieilles problématiques de la biochimie. Le programme AlphaFold, qui a remporté la compétition haut la main, a réalisé des prédictions de structure avec trois fois plus de précision que le précédent gagnant, en 2014, et ce dans un temps beaucoup plus limité. Le logiciel est si remarquable qu’un scientifique de l’université Columbia, Mohammed AlQuriaishi, prévoit que bon nombre de chercheurs vont abandonner le sujet : « La question centrale vient probablement d’être élucidée.» Ces résultats ont une forte incidence sur la compréhension du fonctionnement de nos cellules, dont les retombées affecteront notre vie – développement de traitements médicaux, études des processus du vieillissement, bio-ingénierie... «Ça change totalement la donne », estimait le docteur Andrei Lupas, directeur du Département d’évolution des protéines à l’Institut Max-Planck de biologie développementale. Et puisque l’apprentissage automatique a un champ d’application très large, on peut parier qu’un outil conçu pour un domaine spécifique sera aisément transférable à un autre.(…)

(…) Si l’on en revient aux communications des cétacés, que pourraient nous révéler l’apprentissage automatique et les autres formes d’intelligence artificielle ? La dernière matinée du colloque a été consacrée à des débats sur les baleines et les dauphins. Comme je l’avais appris, les «noms» individuels, ou quelque chose d’approchant, existent chez les cétacés. Des analyses ont montré que les orques et les cachalots, à l’échelle du groupe, émettaient des types de sons qui désignaient leur clan. Les scientifiques qui étudient chez les dauphins les « sifflements- signatures » doivent filtrer leurs enregistrements pour les déceler, examinant leurs spectrogrammes pour y détecter des motifs signifiants. Terriblement bavards, les dauphins

Système d’IA du Tidal Project, dédié à l’analyse du comportement des poissons. Il identifie leurs habitudes alimentaires et d’éventuelles maladies.

peuvent produire de grandes quantités de sons et de sifflements quand ils se trouvent ensemble. Un des intervenants, Jack Fearey, a diffusé les vocalisations d’un millier de dauphins communs vivant au large de l’Afrique du Sud. Lorsque ces énormes troupes se déplacent à grande vitesse, on parle de stampede. À ce moment-là, les sons captés sous l’eau forment un enchevêtrement compact de sifflements et de buzz, que le chercheur a comparé à une « fête entre amis ». Dans un rassemblement aussi dense, un humain aura peine à identifier des « noms » individuels. Jack Fearey n’en a pas moins tenté sa chance, parcourant visuellement ses spectrogrammes en espérant isoler les caractéristiques des « sifflements-signatures ». Il a finalement dénombré 497 sifflements, dont 29 s’apparentaient à des signatures. Le traitement informatique des données a abouti à un résultat identique – une conclusion encourageante.

Une fois la fiabilité du programme confirmée, Jack a pu se lancer dans une démarche plus ambitieuse, injectant des masses de données qu’aucun œil humain n’aurait pu trai- ter. Il avait maintenant le projet d’installer des hydrophones dans les fonds marins, au large de la Namibie, et d’y récolter des sons en continu pendant plusieurs années, afin de découvrir le « nom » de chacun des dauphins de l’assemblée. Cependant, un obstacle majeur gênait l’analyse, qu’elle soit menée par un humain ou par une machine : dans un environnement acoustique saturé, les émetteurs sont si nombreux que leurs productions sonores interfèrent les unes avec les autres, et il est alors très délicat d’en extraire les signaux pertinents.

J’étais spécialement impatient d’entendre l’exposé de Julie Oswald, une scientifique canadienne d’une quarantaine d’années rattachée à l’université de St. Andrews. Originaire de Kitchener près de Toronto (« très loin des dauphins »), elle a débuté comme infirmière. Plus tard, sa passion des dauphins l’a conduite à changer de voie, et, frustrée par les limites de l’éthologie en matière de mesures, elle s’est orientée vers la bioacoustique. Enfin une discipline qui s’appuyait sur des études quantitatives, avec des graphiques permettant d’établir des comparaisons. De par leur stabilité, les sifflements-signatures des dauphins offraient logiquement un bon point de départ. (Une question m’est venue à l’esprit : si nous parvenions à reconnaître le sifflement correspondant à «humain», et à le combiner avec le geste de « désignation », pourrions-nous procéder au premier échange interspécifique dont le sens soit avéré, si modeste fût-il ? « Moi, humain. Toi, dauphin. »). »