"Des filles pas si mauvaises" de Solina Chiambretto : des filles pas si mauvaises

ENCORE UN MOT...

Le texte de Sonia Chiambretto a été élaboré à partir d’un ensemble de témoignages de jeunes filles placés en centre éducatif fermé, des années 1950 à nos jours. En rendant publique la parole de ces enfants de justice enfermées, il met en mots et en corps plus d’un demi-siècle d’éducation punitive héritée d’un XIXe siècle misogyne, qui a progressivement construit un système de méfiance à toute épreuve à l’égard de sa jeunesse.

Le propos est d’importance : on découvre tout juste grâce aux travaux des historiennes et aux témoignages ce que fut ce système et le rôle que jouèrent des religieuses et après elles les institutions laïques dans la mise au pas de « l’enfance irrégulière ».

En donnant la parole à ces victimes de l’éducation surveillée, le documentaire d’Emerance Dubas sorti en novembre 2022, intitulé lui aussi Mauvaises filles, témoignait également de ce qu’il faut bien appeler une découverte