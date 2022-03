"Dénoncez-vous les uns les autres" de Benoît Duteurtre : Que préférez-vous ? Dénoncer les voisins ou leur foutre la paix ? Un brin d’humour bienvenu en ce mois de mars 2022 si inquiétant

"Dénoncez-vous les uns les autres" de Benoît Duteurtre a été publié aux éditions Arthème Fayard.

"Dénoncez-vous les uns les autres" de Benoît Duteurtre

Librairie Arthème Fayard

Paru en janvier 2022,

185 pages

18 euros

Notre recommandation : BON

THÈME

Benoît Duteurtre actualise ses précédents livres avec Dénoncez-vous les uns les autres : un roman qui est aussi un pamphlet contre la France actuelle et ses « coupables de propos inappropriés » qui sonne étrangement dans un pays où la peur est devenue, depuis plus de deux ans, l’atout politique majeur. Alors que l’insécurité n’a jamais été aussi aiguë, la guerre des mots, des verbes et des gestes bat son plein entre les quatre personnages de ce roman : Mao, sexagénaire conformiste, ancien responsable des Services Culturels d’une grande ville, son fils Barack, amoureux d’une superbe fille mineure prénommée Robert et Giuseppe di Meo, un vieillard pas comme les autres, coupé du monde mais vivant dans son somptueux refuge que l’éblouissante Robert va découvrir.

Dans cette France imaginaire, une nouvelle loi a permis de mener rondement la chasse aux violeurs présumés, aux sexistes, aux machistes et autres coupables potentiels masculins devant être jugés par les tribunaux de recyclage citoyen. Une vision d’anticipation d’une France plus moralisatrice que jamais ayant déjà mis au ban Molière, Shakespeare et autres auteurs décadents.

POINTS FORTS

Une intrigue bien menée entre ces personnages, tous désireux de mener leurs vies comme ils l’entendent mais un seul osant s’en vanter, le vieux Giuseppe. Les quatre caractères, fort différents, facilitent les jeux du langage, ceux des mots et des convictions.

QUELQUES RÉSERVES

Une seule. Rien de plus difficile que l’humour quand on veut en faire durant 185 pages. Un peu long de temps à autre mais courage ! Une pause arrive entre la page 93 et la page 106 donnant soudain au récit une superbe envolée.

ENCORE UN MOT...

Alors que l’Histoire de l’Europe bascule dans l’incertitude et la peur provoquées par l’envahissement de l’Ukraine, Dénoncez-vous les uns les autres fait sourire. Les optimistes le trouveront à leur goût, les pessimistes demeurant fidèles aux mauvaises nouvelles quotidiennes.

UNE PHRASE

- « Ce service de police contribuait à mettre en œuvre la loi « dénoncer et protéger » qui avait fait entrer la justice dans une terre nouvelle : Toute personne ayant eu connaissance de comportements individuels répréhensibles était appelée à les dénoncer par le biais d’une plate-forme anonyme. Chacun pouvait y déposer ses accusations, aussitôt relayées par la nouvelle brigade chargée d’étudier le passé des suspects pour y trouver des preuves. » (Chap. 7, p. 82)

- « Comme l’avait affirmé le secrétaire d’état après le vote : c’est un grand progrès. Les gens n’auront plus peur et sauront que dénoncer n’est pas seulement un droit, mais un devoir et un acte de courage. Ceux qui préfèrent entretenir le silence s’exposeront à l’accusation de complicité. » (Chap. 7, p. 83)

L'AUTEUR

Benoît Duteurtre a commencé sa carrière d’écrivain en 1985 avec Sommeil perdu (Grasset). Journaliste, écrivain et musicien passionné, il a été couronné dès 1997 par l’Académie Française qui lui a octroyé le Prix de la Nouvelle pour son roman Drôle de temps (Gallimard). Il le sera à nouveau en 2001 en décrochant le Prix Médicis pour Le voyage en France (Gallimard) qui sera aussi récompensé par le Prix François-Victor Noury. Commandeur des Arts et Lettres, il recevra en 2017 le Prix Henri Gal pour l’ensemble de son œuvre qui comprend 23 romans, 9 essais et chroniques, 8 publications et nouvelles. Bien que Benoît Duteurtre n’ait pas été élu à l’Académie Française en 2018, il est plus que probable qu’il s’y représente à nouveau.