"Delhi crime" : un bijou qui nous vient du pays des Maharadjas

THÈME

C’est la vie d’un commissariat en Inde, à Delhi, dirigé par une femme dans son quotidien et confronté sur ces 2 saisons à 2 crimes (viol collectif et massacre). Nous suivons le travail de Vartika Chaturvedi, commissaire adjointe de la DCP (police criminelle de Delhi) et de sa fidèle équipe, dans les rues et les quartiers de cette ville foisonnante, riche en couleurs et surtout bruyante d’embouteillages incessants avec lesquels la police va devoir composer ; laissez-vous porter par l’atmosphère particulière qui imprègne Delhi Crime, des moyens mis à disposition de la police jusqu’au rythme des journées, qui peuvent s’étendre sur plusieurs jours nécessitant que les membres de l’équipe vivent et dorment au commissariat. Sans oublier le Respect de la hiérarchie, même si celle-ci est incarnée par une femme, ainsi que les comportements et pratiques de la police… de quoi surprendre et interroger l’œil français !

POINTS FORTS

- Cette série fait preuve à la fois de sobriété et de maîtrise technique ; finesse et intelligence de réalisation dans les 2 saisons.

- On ne peut que souligner l’excellence de tous les acteurs ainsi que le jeu brillant de Shefali Shah, accompagné de son non moins captivant inspecteur : Rajesh Tailang

- Mélange des langues, anglais et hindi, pour notre plus grand plaisir.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Les 2 évènements décrits dans les 2 saisons sont inspirés de faits réels ; le viol collectif, histoire de 2012, appelée l’affaire Nirbhaya et le crime de personnes âgées des quartiers chics, œuvre d’un vrai gang appelé le « Chaddi Baniyan gang » qui opère dans certaines régions de l’Inde depuis les années 1980.

Le personnage de Vartika se base sur l’histoire de Chhaya Sharma, devenue la première femme DCP du sud de Delhi, la première policière indienne à recevoir un prix pour son courage et son leadership. Directrice de la commission centrale de vigilance, elle est depuis 2021, nommée co-commissaire de l’aile des infractions économiques de la police de Dehli

La saison 2 qui bénéficie d’un nouveau réalisateur maintient son niveau d’excellence aussi bien dans la mise en forme que dans la photographie.