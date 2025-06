Trump

Dans les universités, Donald Trump fait exactement ce qu’attendent ses électeurs

Mark Bauerlein, professeur émérite de littérature anglaise à Emory et ex-conseiller sous George W. Bush, s’attaque aux politiques de diversité, équité et inclusion (DEI), qu’il accuse d’avoir miné l’université américaine en imposant des logiques identitaires et en restreignant la liberté académique. Il voit dans la montée de l’idéologie woke et l’addiction numérique des jeunes les symptômes d’un déclin intellectuel profond. Dans cette interview, il explique pourquoi, selon lui, ces dérives ont nourri la victoire de Trump, affaibli la gauche, et donné naissance à une génération qu’il qualifie, sans détour, de « plus stupide » — et désormais, de plus dangereuse.