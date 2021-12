Dans une toute nouvelle version de "La Belle et la Bête" à Broadway, la Belle est noire, obèse et queer

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La pièce se joue à Broadway avec l'estampille Disney. La dernière adaptation date de 2017. La Belle était alors fine, gracieuse et blanche. Ce qui n‘est plus possible de nos jours car ça désespérerait les racisées et les grosses.

La nouvelle Belle est plus conforme aux canons en vigueur aux Etats-Unis. Elle est noire, obèse et queer. C’est bien mais Disney peut mieux faire. Il manque à la Belle d’être bossue et aveugle.

Jade Jones qui l’incarne est heureuse. “Jamais auparavant je n’ai vu de princesse qui me ressemble”. Les jeunes Américaines dans leur majorité ne ressemblent pas à Jade Jones. Mais, selon Disney, elles aspirent sans aucun doute à devenir noires, obèses et queer.

Quelques mots encore sur la Bête. Elle est unijambiste ! Ce qui ravira tous les invalides injustement oubliés. Comme c’est une bête velue, la couleur de sa peau est difficile à discerner. Nous faisons confiance à Disney pour que sa prochaine Bête soit noire et cul-de-jatte. Il lui faudra également avoir un physique encore plus hors du commun que Jade Jones : la tâche s'annonce difficile.

