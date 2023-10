Culture-Tops : à voir également au cinéma la semaine du 16 octobre 2023

Du pop-corn avant la séance de cinéma, photo AFP

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Une année difficile d’Eric Toledano et Olivier Nakache- Avec Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric…

Albert (Pio Marmaï) et Bruno (Jonathan Cohen) sont surendettés et au bout du rouleau. Par un banal concours de circonstances, ils se retrouvent entraînés dans le milieu des militants écologistes et atterrissent dans une association menée par la charismatique Valentine (Noémie Merlant). Plus attirés par les chips et bières gratuites lors des réunions du mouvement, les deux hommes vont essayer de dissimuler du mieux possible leur manque de conviction dans la cause que défendent leurs camarades…

Un film d’Eric Toledano et Olivier Nakache est toujours un petit événement. Après être entrés dans l’histoire du cinéma français avec le carton historique d’Intouchables en 2011, les deux réalisateurs sont, depuis, systématiquement attendus au tournant. Passés maîtres dans l’art de la comédie, ils s’intéressent cette fois-ci aux problématiques de l’environnement et de la surconsommation. Un choix intéressant mais finalement assez peu exploité puisque le film croise également la question du surendettement. Trop de thèmes traités avec superficialité sont au cœur de cette comédie, certes agréable, mais qui ne restera pas comme l’un des films majeurs du duo Toledano / Nakache.

Recommandation : 3 coeurs

Antoine Le Fur

Les Trolls 3 de Walt Dohrn, Tim Heitz - film d’animation en 3 D.

Depuis les évènements de Tournée mondiale, Poppy et Branch ont enfin officialisé leur couple. Dans un esprit de fête générale, les trolls et les bergens se préparent à assister au mariage de Brigitte et de Graillon Jr. Mais l’arrivée d’un troll nommé John Dory interrompt la cérémonie. Il révèle être le frère de Branch et dévoile leur passé : Branch était autrefois un membre du boys band culte BroZone aux côtés de ses quatre frères, mais …

Quel plaisir de retrouver Poppy et Branch dans une nouvelle aventure. C’est la troisième, mais c’est sans doute la meilleure, en tous cas, la plus fun, la plus enlevée, la plus drôle et aussi la plus tendre, avec des tubes remixés pour l’occasion, et d’inénarrables séquences en flash-back, qui vont revivre la jeunesse du héros Branch. Musicalement et visuellement, tout est parfait dans ce film hilarant et déjanté, conçu à la fois pour les petits et pour les grands ! A quand une quatrième aventure?

Recommandation: 4 cœurs

Dominique Poncet

Anselm (le bruit du temps) de Wim Wenders- Documentaire en 3D sur Anselm Kiefer.

Anselm Kiefer est l’un des plus grands représentants de l’art contemporain. Cet Allemand à l’œuvre inclassable a travaillé aussi bien les domaines de la peinture que ceux de la photographie, de l’architecture ou encore de la gravure sur bois. Son compatriote, le cinéaste Wim Wenders, lui rend hommage dans un documentaire en 3D dans lequel il tente de percer le mystère de l’un des artistes les plus fascinants de son époque…

Cette année, le festival de Cannes a marqué le grand retour de Wim Wenders. Près de 40 ans après sa Palme pour Paris, Texas, le cinéaste présentait en compétition officielle Perfect Days (Prix d’interprétation masculine pour Koji Yakusho) et Anselm (Le Bruit du temps) en séance spéciale. Film fascinant sur la création artistique, ce documentaire est également éblouissant sur le plan formel grâce au choix de la 3D. Dommage que le long-métrage soit parfois un peu trop hermétique et tire davantage du côté de l’installation d’art contemporain que du film de cinéma.

Recommandation : 3 cœurs

Antoine Le Fur

Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach. Avec les voix de Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch…

Linda (Mélinée Leclerc) est une petite fille espiègle et au caractère bien trempé. Une personnalité qui lui attire parfois des ennuis. Ainsi, sa mère Paulette (Clotilde Hesme) va l’accuser à tort de lui avoir volé sa bague. Se rendant finalement compte de la méprise, cette dernière va tout faire pour se faire pardonner. Notamment, cuisiner le plat préféré de sa fille, un poulet aux poivrons. Mais trouver un poulet, un jour de grève générale de surcroît, va s’annoncer épique pour Linda et Paulette…

Présenté à l’ACID et au festival international du film d’animation d’Annecy où il a remporté le Cristal du long-métrage, Linda veut du poulet est une très belle découverte. Outre une animation de qualité, le long-métrage de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach est surtout une comédie rafraîchissante au rythme trépidant. Malgré une petite confusion au niveau du scénario dans la dernière partie, Linda veut du poulet reste un divertissement de qualité, à recommander aux petits comme aux grands !

Recommandation : 4 coeurs

Antoine Le Fur

En bonne compagnie de Silvia Munt- Avec Alicia Falcó, Elena Tarrats, Itziar Itunõ…

Pays Basque, 1977. Béa, une adolescente de 16 ans, rebelle et anticonformiste, rejoint le mouvement féministe qui traverse le pays. Alors qu’elle s’engage pour l’avortement et les droits des femmes, elle rencontre Miren, une jeune fille de bonne famille avec laquelle elle va nouer une amitié très particulière, qui se révèlera être une étape décisive de sa vie.

Pour son nouveau film, Silvia Munt, passée à la réalisation au début des années 2000 après une brillante carrière d’actrice, raconte une histoire qui mêle à la fois ses souvenirs d’adolescente coincée dans une époque où les femmes n’avaient encore pratiquement aucun droit, et le récit d’un voyage réalisé en 1977 par un groupe de féministes pour aller se faire avorter à Biarritz. Le résultat est ce portrait d’une ado qui lutte pour sa liberté et celle de ses congénères, dans l’Espagne de l’après-Franco. Assez classique dans sa forme, ce film vaut surtout pour l’interprétation de son héroïne, Alicia Falcó : dans son rôle de jeune femme amoureuse et activiste, la jeune comédienne crève l’écran.

Recommandation : 2 coeurs

Dominique Poncet

Une femme sur le toit d’Anna Jadowska- Avec Dorota Pomykala, Bogdan Koca, Adam Bobik…

Mirka (Dorota Pomykala) est une sage-femme qui mène une existence en apparence sans histoires. Un jour pourtant, elle tente de braquer une banque armée d’un simple couteau de cuisine. Si le hold-up échoue, il permet néanmoins à cette sexagénaire désespérée de reconsidérer sa vie…

Une femme sur le toit est d’abord un grand film de mise en scène. Dès les premières minutes du film, Anna Jadowska (Touch Me, Wild Roses…) embarque le spectateur dans ce très beau portrait de femme dans lequel brille l’épatante Dorota Pomykala. Même si l’intensité retombe en cours de route, Une femme sur le toit demeure un long-métrage remarquable si l’on juge la manière dont il évoque avec pertinence l’état actuel de la Pologne.

Recommandation : 4 cœurs

Antoine Le Fur