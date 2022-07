"Corba, l'île du mage" de Rémi Faure : lorsque l’enfant inspire des aventures à couper le souffle. Un roman où règnent le fantastique et l’amitié

"Corba, l'île du mage" de Rémi Faure a été publié aux éditions Les Arènes.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

"Corba, l'île du mage"

De Rémi Faure, illustrateur : Paul Drouin

Les Arènes

Parution le 26 août 2021

296 pages

14,90 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Aden, le héros de l'histoire, fait naufrage. Il échoue seul sur la minuscule île de Miette au milieu de la mer de Corba. Il y fait la rencontre de trois orphelins, comme lui, qui souhaitent partir à la recherche de Gaspard, leur ami disparu.

Accompagnés de deux curieux compagnons, un « zouflon » et une hyène, ils vont découvrir cinq îles mystérieuses, aux mains d’un Mage cruel et très puissant, sur lesquelles de nombreuses épreuves les attendent.

Jeanne, si fragile, muette, masquée, passionnée de sciences diverses ; Isla, petite pirate courageuse et téméraire ; Jacob, le rigolo, bricoleur, gourmand et ingénieux; Aden, le « petit prince ». Les 4 enfants vont, après de multiples mésaventures, retrouver leur ami au milieu d’animaux insolites : des perrosinges, des lémureuils, des crabaignées. Il va falloir combattre le Mage et ses Fômes, étranges créatures.

Grâce à leur courage, le Mage est vaincu et perd ses pouvoirs maléfiques, la paix revient pour tous mais Gaspard refuse de quitter l’île sauvage ainsi que le zouflon. Il révèle à Jeanne, qui a retrouvé miraculeusement la parole grâce à une fleur magique, que sa sœur est vivante. Cette petite fleur unique sera leur protectrice pour partir à sa recherche.

De nouvelles aventures les attendent sur la Grande Côte avant de retrouver leur île de Miette. Le seigneur Naryam puissant, savant mystérieux, guette dans son immense forteresse de verre.

Il a décidé de partir en guerre. Fort heureusement une bande de jeunes filles lui résiste clandestinement … Leurs chemins vont se croiser. Ce qui sera l’objet du tome 2, CORBA, LE SEIGNEUR DE LA CÔTE, à paraître le 4 novembre 2021.

POINTS FORTS

- La qualité de l’écriture fait de ce roman destiné aux enfants de 9 à 13 ans un livre méritant de figurer dans les bibliothèques familiales. A lire aux plus petits « en histoire du soir » et pour les plus grands, un roman d’aventure addictif.

- Les thèmes abordés : la vie, la mort, la maladie, la guerre, l’écologie, la pollution mais aussi la différence, le handicap, l’amitié, le courage le sont avec une infinie délicatesse et toujours de manière positive. Même les cauchemars miraculeusement deviennent des rêves.

- Les paroles d’enfants qui ne s’inventent pas …

QUELQUES RÉSERVES

Il n’y en a pas …

ENCORE UN MOT...

L’histoire, les personnages, les paysages, les animaux, les couleurs, les bruits ne sont pas sans rappeler la magie de Walt Disney ou de Tim Burton. CORBA pourrait faire l’objet d’un film.

UNE PHRASE

- “Où s’était-il échoué ? Sur quelle île ? Dans quelle mer ?

Il referma les yeux pour se souvenir, tout était flou. Il vit un bateau, des visages, une tempête, un naufrage. Il cherchait avant : des parents, des amis, une maison, quelque chose. Il se concentra comme il put mais il ne trouva rien, il avait tout oublié, tout à part son prénom.” (page 11)

- “Aden, lui, était différent, il voyait ce que les autres ne savaient pas voir.” (page 12)

- “Aden prenait le temps d’entendre ce que les autres n’écoutaient pas.” (page 16)

L'AUTEUR

Rémi Faure est né en février 1982, après des études à l'EDHEC business School, il est aujourd’hui directeur des programmes de Flux du groupe TF1.

Il vit à Paris, père de 3 enfants, son fils aîné âgé de 9 ans est atteint de la maladie de Pierre Robin et souffre de troubles autistiques.

C’est lors de ses longs séjours à l’hôpital qu’il a inventé pour lui les histoires improbables devenues la tétralogie de CORBA.