"Confidences Tunisiennes" : dans un café tunisien Marie Nimier recueille des confidences d’inconnus. Un petit bijou de sensibilité et de délicatesse.

J' ai poussé la porte du café, slalomé entre les fumeurs de narguilé, écrasé deux ou trois orteils au passage, j' étais impatient, c' était mon tour, enfin je l'ai aperçue là au fond près du mur, assise sur une banquette fatiguée : la Française au foulard bleu. Impassible, sourire en coin, un stylo à la main. Ça y est, je vais lui parler. Raconter mon histoire.

Marie Nimier est une magicienne. La voici qui récidive : il y a cinq ans, elle glanait des pétales de vie - couleurs du temps qui passe - un premier ouvrage de Confidences, cette fois, elle butine en Tunisie. Même démarche: écouter intensément ces hommes et ces femmes qui trimballent dans leurs besaces,de lourds secrets, des rêves inassouvis, des étincelles de plaisirs innocents ou coupables.

Corruption endémique, rapport au corps - ce que l' on montre, ce que l' on cache - relations sexuelles - comment aimer après la parenthèse des Printemps arabes, exil contraint, désespérance des jeunes diplômés leurs chiffons de papier en poche, mais aussi senteur du jasmin dans l'air du soir... Des histoires légères et douces, profondes et humaines.

Au fil des rencontres, des confessions, de bribes chuchotées ou brouillées, Marie Nimier propose une confiance, une écoute qui pourrait se passer de mots, car ici " il y a beaucoup à cacher." Mais alors pourquoi vouloir creuser l'intimité, toucher cette corde intérieure qui vibre? Peut être juste pour le plaisir simple de la rencontre, de la conversation, semblables à ces voyageurs solitaires dans un train de nuit, allons vite à l' essentiel, bonsoir, voici ma vie je la pose là, au revoir, je descends à la prochaine.