"Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé" de Frédéric Beigbeder : un retour talentueux sur une vie de patachon

L’enfant terrible des nuits parisiennes et du microcosme littéraire est atteint par la gravité de la condition humaine. Il couche - sur le papier - ses réflexions sur la situation du mâle blanc de plus de cinquante ans après “me-too“, tire les leçons de ses errements passés et propose des thérapeutiques pour regagner le contrôle de sa vie et même une méthode innovante pour contrôler le désir masculin.