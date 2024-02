"Clemenceau" : texte lu par Eric Herson-Macarel

Michel Winock est le grand historien de la République en France. Depuis les années soixante, au travers d’une œuvre vaste et riche, il a étudié dans toute ses aspects ce que fut le phénomène républicain dans notre pays, de ses origines à ses évolutions, les crises auxquelles ce régime a fait face. Il était légitime que Michel Winock rappelle la vie et l’engagement de cet homme hors du commun à qui la République comme la France doivent tant, Clemenceau. Mais une question se posait. Les ouvrages concernant celui que l’on surnommait « le Tigre » étaient nombreux et pour la plupart bien documentés et de bonne tenue. Alors que pouvait apporter Michel Winock ?

L’auteur donne sa réponse. Notre époque qui remet en cause certains des fondements de la démocratie, la gauche qui traverse une crise existentielle au même titre que la droite classique, la guerre qui rôde à nouveau en Europe et les classes populaires désespérées, c’est ce contexte qui fait l’actualité de Clémenceau.

Au long de sa carrière politique, il dut affronter des crises qui peuvent être rapprochées de la situation actuelle de notre monde. Si son action put à plusieurs reprises sauver la République et ne l’oublions pas la France, le parcours qui fut le sien, il le doit à une qualité cardinale de sa personnalité, le courage, l’intransigeance lorsque le droit du peuple ou la patrie étaient en cause. Ses origines expliquent ce trait. Il est « un vendéen bleu », race rare dans cette région marquée par le royalisme. Il suivait en cela la tradition de sa famille à laquelle il fut toujours très attaché. C’était aussi une force de la nature, il sortit vainqueur d’une multitude de duels. A plus de 75 ans, il partait chaque jour visiter les poilus dans leurs tranchées. La lâcheté et la mollesse l’insupportaient. L’homme politique était aussi un journaliste prolixe et mordant. Son talent oratoire était des plus redoutables. Ses ennemis, il en eut de nombreux, prétendaient qu’il était un tueur, « par l’épée, la plume et la langue ».

Il n’y a plus en France de « Grands Hommes ». Ce n’est pas un hasard si de Gaulle est redevenu la référence d’une classe politique peu inspirée. Clémenceau fut sans conteste le « Grand Homme » de la IIIème République. Il entra en politique lors de « l’année terrible » (1870/1871), Conseiller municipal de Paris, il défendit la cause du peuple et fut durant la Commune, du parti des négociateurs. Républicain radical, il se battit afin que le pays sorte de sa gangue royaliste et devienne une authentique République. Ce qui se concrétisa par la nouvelle constitution et les lois fondatrices d’une réelle démocratie, dans les années quatre-vingt. Puis il s’opposa aux républicains modérés menés par Jules Ferry.

Il sut affronter avec succès les grandes crises qui marquèrent l’histoire de la IIIème République. La menace populiste qu’ incarna le général Boulanger, l’affaire Dreyfus qui fractura le pays, au même titre que l’application de la loi de séparation de l'Église et de l'État. En 1906, devenu ministre du Conseil, il fut confronté à la montée d’une agitation sociale très violente. Les mesures énergiques qu’il prit contre la pègre lui valurent le titre de « Premier flic de France ». A la Chambre, il dut lutter à la fois contre la droite et un nouveau mouvement situé à sa gauche, le socialisme et la CGT. Il fut à nouveau ministre du Conseil en 1917, année où la France du fait de la montée du défaitisme faillit perdre la guerre. Grâce à son volontarisme, à sa popularité, il réussit à conduire la France à la victoire. Il fallut encore gagner la paix. La Conférence du traité de paix en 1919 vit Clémenceau défendre avec une énergie sans faille les intérêts de la France. A l’élection présidentielle de 1921, on lui préféra Paul Deschanel, une forfaiture que cette revanche des pacifistes menée par Briand . « Le Père la victoire » se retira dans sa « bicoque » vendéenne jusqu’à sa mort. Quel plus grand hommage que celui d’un général allemand de la Grande Guerre, « Si l’Allemagne avait eu un Clémenceau jamais elle n’aurait perdu la guerre » !