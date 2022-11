"Cinétique ! La sculpture en mouvement" : Vous allez en voir de toutes les couleurs !

Ariane Dubois est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

Pour fêter sa cinquième année d’ouverture au public, l’Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la Villa Datris, présente Cinétique ! La sculpture en mouvement. Mêlant références historiques et scientifiques, ce parcours retrace l’épopée cinétique, un courant popularisé dans les années 60 qui regroupe des œuvres contenant une partie en mouvement.

“Créateurs espiègles, les artistes cinétiques encouragent à la découverte, engageant la curiosité du visiteur plutôt que son savoir “. Et c’est en effet dans un voyage hypnotique, coloré et sonore qu’ils embarquent le spectateur, qui se laisse guider par le mouvement, sans plus se poser de questions.

Plus de 35 sculptures d’artistes français et internationaux sont exposées ici, parmi lesquelles celles de Manuel Merida, qui se voit confier une carte blanche avec la réalisation de deux œuvres monumentales, dont l’une s’élève en extérieur, à plus de 8 mètres de hauteur.

POINTS FORTS

Mention spéciale au travail de Manuel Merida qui intègre le visiteur à son œuvre jusqu’à en faire un prolongement de celle-ci. Invité à s’habiller de vêtements “Manuchrome” - un camouflage de rayures rouge et blanche en écho chromatique avec sa création - il se fond avec elle.

QUELQUES RÉSERVES

Il n’y en a pas. Bien qu’éloigné du centre de Paris, j'ai eu grand plaisir à me rendre à cette Fondation.

ENCORE UN MOT...

Une expérience immersive, ludique et accessible à tous, idéale pour une sortie en famille ou entre amis !

L'AUTEUR

LA FONDATION

À l’origine de la Fondation Villa Datris, il y a le projet de Danièle Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine de faire découvrir au public la sculpture contemporaine. Et c’est à l’Isle-sur-la-Sorgue en 2010 qu’ils tombent sous le charme d’une grande demeure provençale : la Villa Datris est née. Elle ouvre ses portes au public un an plus tard, sous la forme d’un centre d’art privé, dédié à la sculpture contemporaine. En 2014, l’Espace Monte-Cristo est inauguré dans le 20e arrondissement et devient le lieu d’exposition de la collection de sculpture contemporaine de la Fondation. Il rassemble les œuvres acquises depuis la création de la Fondation, soit près de 200 sculptures d’une centaine d’artistes français et internationaux.