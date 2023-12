"Cigarette Girl" sur Netflix : goût et saveur d’Indonésie

Cigarette Girl est un voyage dans le temps et dans un lieu envoûtant. Voyage d’abord d’un point de vue politique : une tranche de l’histoire de ce pays, inconnue pour la plupart des occidentaux, montre les massacres qui eurent lieu en 1965-1966.

Pris dans l’histoire, on n’a qu’une envie : celle de se précipiter sur google pour en apprendre davantage. La répression de cette année 1965 fut déclenchée par le parti musulman et le parti national indonésien, tous deux encadrés par les forces armées indonésiennes, contre le PKI (le Parti communiste indonésien, qui à l’époque était le plus important, après ceux de la Chine et de l’URSS) et ses sympathisants. Résultat : un bilan de 500.000 à 3 millions d’individus massacrés !

Voyage aussi dans une mesure sociale plus intime puisqu’il interroge sur la place que la société d’alors réservait à la femme ; on apprend ainsi que le but ultime pour elle ne pouvait être que le mariage et la famille. Or ici, Dasiyah fait figure de « féministe » ; son souhait est d’exister dans le monde de la Kretek. Désireuse de découvrir de nouvelles saveurs, elle veut la faire évoluer et pour cela elle a du talent ! Elle fait aussi preuve de ce que l’on nomme aujourd’hui le sens du marketing. Il faut dire que jusqu’alors son père s’était toujours référé à elle, l’impliquant dans son entreprise, jusqu’à ce que l’âge et donc le mariage mettent fin à ses rêves.

Dans ce conte, jouant entre la découverte sous forme épistolaire des évènements du passé et le renvoi au présent que vivent 2 jeunes adultes, s’enfonçant de plus en plus loin dans la vie de leurs parents, on ne peut que voir se dessiner en filigrane « Sur la route de Madison » où là aussi les lettres post mortem découvertes par les enfants de Francesca (M. Streep) ont permis de dévoiler l’amour de cette dernière pour le photographe Robert Kincaid (C. Eastwood) sacrifié sur « l’hôtel » de la famille qu’elle avait préalablement conçue.