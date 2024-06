Christophe Grudler : « Ces mécanismes à développer pour mieux protéger le marché européen »

Christophe Grudler.

"On ne fait rien en Europe sans l’accord des européens. Il faut que les gens acceptent aussi la transition énergétique. Dans le domaine des transports, le risque quand on veut décarboner c’est que ça coûte plus cher à produire de l’acier décarboné par rapport à de l’acier fabriqué de façon normale mais avec des investissements, avec la massification de la production on peut arriver à baisser les prix. Donc nous avons des mécanismes aux frontières notamment, qui nous permettent de protéger notre marché. Si on veut faire rentrer de l’aluminium, de l’acier, des produits finis, il y a désormais une surtaxe à l’entrée du marché commun qui va faire que ces prix pratiqués par les autres pays, seront équivalents aux nôtres. On aura un “level playing field”, une “compétition équitable” où chacun aura les mêmes conditions de production. Et ça pourra même encourager les entreprises à l’autre bout du monde à, elles aussi, décarboner leur propre continent. Et donc il y a un modèle vertueux qu’on va essayer de mettre en place comme ça", affirme Christophe Grudler.

Vous pouvez retrouver ci-dessous son intervention complète :