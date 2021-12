Charles de Gaulle : « Manuel de réalisme géopolitique pour les temps actuels et futurs » Betbeze

Le général Charles de Gaulle, assis à son bureau à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale.

Charles de Gaulle : « Manuel de réalisme géopolitique pour les temps actuels et futurs », avec pour vrai titre : Mémoires de Guerre, Mémoires d’espoir avec Allocutions et Messages, Plon, 2016

Vous êtes inquiets ? Perdus ? Noël arrive pour vous aider avec ce livre ! L’effet ne sera pas immédiat pour que vous soyez plus heureux, il ne sera pas direct non plus, mais l’aide sera profonde, car pédagogique. De fait, comment ne pas être inquiet dans ce monde où tout change tout le temps et où on nous promet toujours des guerres, petites ou grandes ? Ma proposition, pour éviter les angoisses intimes, est de se tourner vers le passé. Le passé, récent, était celui des guerres qui montaient, sans être vues par l’armée, sinon refusées par elle, derrière la ligne Maginot. Nous sommes en 1939, rassurés parce que protégés, alors que la seule vraie protection, c’est « la force mécanique » comme disait de Gaulle qui enrage devant tant d’aveuglement, à moins qu’il ne s’agisse de veulerie. C’est la capacité d’avancer vite et de frapper qui fera la différence, pas la patience d’attendre. Et aujourd’hui, quand nous hésitons face à une défense européenne dans le monde actuel, entre Russie, Chine, Turquie et Iran, quand les États-Unis s’occupent plus d’eux et veulent surtout encercler la Chine, que faire ?

Et ce n’est pas fini : pour savoir comment discuter avec l’Angleterre post Brexit, qu’il s’agisse de pêche ou de migrants, il suffit de lire ces lignes : « c’était une rude épreuve que de résister à la machine britannique, quand elle se mettait en mouvement pour imposer quelque chose… on ne peut imaginer quelle concentration des efforts, quelle variété de procédés, tour à tour gracieuse, pressante ou menaçante, les Anglais étaient capables de déployer pour obtenir satisfaction ». Et plus loin, la conférence de presse du Président, où il analyse l’incompatibilité entre l’île et le continent n’a pas pris une ride.

Et pour mieux comprendre les États-Unis, rien de tel que de lire la description de leurs balancements, décrits par de Gaulle en son temps, entre défense de leurs intérêts domestiques d’abord, liens intéressés avec l’Angleterre ensuite, plus sentiments démocratiques contre l’URSS, à moins qu’ils n’aient été, là aussi, économiques.

En fait, rien de tel pour comprendre ce qui se passe et peut se passer que de lire ce qui s’est passé, écrit et décrit par ceux qui ont relevé des défis redoutables, avec tant de vision, de sens de l’histoire, et de ténacité.

Plus récent, mais dans le même ordre d’idée de la real diplomacy : Gérard Arrau, Passeport diplomatique, Fasquelle 2019