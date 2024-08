Tam Nguyen est professeur associé au département d'informatique de l'université de Dayton (UD). Il dirige le laboratoire de vision et de réalité mixte (VMR) à l'UD et a obtenu son doctorat à l'Université nationale de Singapour (NUS) en 2013. Il a plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans la recherche et l'industrie. Ses recherches portent sur la vision par ordinateur, l'apprentissage automatique, l'analyse de contenu multimédia et la réalité mixte. Il est l'auteur et le co-auteur de plus de 90 articles de recherche avec plus de 2000 citations (selon Google Scholar).