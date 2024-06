"Bienvenue dans la décadence. Quand l’Occident est victime de son succès" : une réflexion passionnante

Une passionnante réflexion sur l’avenir de nos sociétés occidentales, traduite avec maestria par Peggy Sastre. On peut ne pas être d’accord avec les thèses de Ross Douthat, mais par leur cohérence et leur force démonstrative, elles fournissent au lecteur, et un champ de réflexion et de discussion, et un jeu de clés pour comprendre le monde dans lequel il vit.