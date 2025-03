Aurélien Duchêne est consultant en géopolitique et défense et chargé d'études à Euro Créative. Auteur de Russie : la prochaine surprise stratégique ? (2021), il intervient régulièrement dans les médias sur les questions internationales, notamment comme chroniqueur pour la chaîne LCI. Il analyse l'actualité sur son site aurelien-duchene.fr et sur X/Twitter @AurelienDuchene