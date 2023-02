"Astérix et Obélix, l’empire du milieu" de Guillaume Canet : le nouvel Astérix et Obélix a tout pour conquérir le cœur des Gaulois

POINTS FORTS

- Le public « gaulois » s’en lassera-t-il un jour ? Jusqu’à présent, à chaque fois qu’une aventure du duo Astérix et Obélix a été portée à l’écran, cela a viré à l'événement hexagonal. Que le film fut, ou non, précédé d’une bonne rumeur ne changea pas grand chose au résultat : on s’y précipita. Le résultat est que, de volet en volet, on accorda aux histoires de l’irréductible duo des budgets de plus en plus pharamineux. Pour sa nouvelle aventure, la cinquième de la série, et la première à ne pas être adaptée d’un album existant, ses scénaristes ont mis le cap à l’Est, en Chine. Histoire de lui faire faire un beau voyage, épique et mouvementé, à travers des pays aussi différents que l’Italie et l’Egypte. Cela allait coûter cher ? Tant pis. A la guerre, comme à la guerre : les producteurs débloquèrent 65 millions d’euros.

- Pour raconter ce voyage, ils firent appel à Guillaume Canet qui est, non seulement un grand pro du cinéma (on lui doit quelques beaux films dont, en 2002, Mon Idole) mais un inconditionnel des deux inénarrables gaulois. Avec lui, pas de souci à se faire : le budget alloué au film allait être dépensé à bon escient. Exemple : pas de recours systématique aux images numériques, mais un maximum de prises de vue réelles.

- Et puis Guillaume Canet, avait aussi cet avantage d’avoir suffisamment d’entregent pour embarquer avec lui, dans cette aventure, le gratin du cinéma français, de Gilles Lellouche à Marion Cotillard, en passant par Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Audrey Lamy, Pierre Richard, José Garcia etc… Le générique est impressionnant.

- Au final, il aura fallu quatre ans au cinéaste, qui s’était, en plus, octroyé, le rôle d’Astérix, pour arriver au bout de cette épopée gigantesque, aussi rigolote que spectaculaire et à laquelle on peut emmener les enfants à partir de sept ans.