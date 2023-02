"Après l'abolition. Les fantômes noirs de l'esclavage" de Kris Manjapra : un témoignage à charge, troublant, captivant, utile

Cet essai bien écrit et bien traduit (à une nuance près, voir les réserves) est richement documenté, bien construit et extrêmement facile à lire.

Le récit de ces luttes pour une liberté réelle des hommes et femmes réduits en esclavage - ici la communauté noire issue d'Afrique et employée dans les plantations des Amériques comme de l'Océan indien - pourra constituer pour beaucoup de lecteurs une révélation, tant il est vrai que les abolitions ont fait l'objet de véritables célébrations sur les chemins des droits de l'homme. Mais bien peu est dit sur leur mise en œuvre réelle, sur la portée concrète de "l'émancipation". A lire Kris Manjapra, cette histoire-là est édifiante tant le chemin, en particulier dans les États de l'Union, avant et après la Guerre de Sécession, entre les paroles et les actes fut abyssal. A ce titre, il entend démontrer que les Etats du Nord ne furent pas les antis esclavagistes vertueux que l'histoire officielle colporte, et en particulier, l'image d'Abraham Lincoln en est sérieusement écornée.

Si la thèse peut surprendre, elle est incontestablement bien documentée, en particulier sur toutes les dispositions qui furent mises en place, aux Etats-Unis comme dans les pays européens, pour limiter la liberté des affranchis, maintenir de nombreuses formes de discriminations dans le but de préserver des commerces parallèles et une servitude de fait.

Il y démontre également que l'absence de réparations, -"16 hectares et une mule", qui fut le symbole de promesses de propriétés faites et non tenues - explique la détresse morale et sociale de très nombreux anciens esclaves, rendus à une certaine forme de liberté, dépourvus de moyen de vie décente et autonome.

Cet essai montre enfin la détermination de quelques hommes lettrés, noirs instruits et influents malgré les mouvements pro-esclavagistes, pour faire prendre conscience de la nécessité d'un affranchissement réel et de réparations concrètes. Et il est intéressant de noter que de nombreuses femmes prirent part de façon active à ce combat, à travers des associations de bienfaisance, nées la plupart au XIXème siècle. Il apporte également des éléments intéressants à la compréhension de la naissance et du développement du mouvement panafricain à partir du milieu du XIXème siècle.

Il pose enfin la question de la définition "une abolition juste", que seule la victime "esclavisée" aurait été légitime à définir - ce qui ne fut pas le cas, il faut le reconnaître.

Une quarantaine de pages de notes et références bibliographiques complètent l'ouvrage.