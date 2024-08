Tom Shand est un spécialiste des vagues et un ingénieur côtier. Il est titulaire d'un doctorat en mécanique des vagues déferlantes et est un spécialiste des zones de surf et de l'interaction entre les vagues et les structures. Il est basé entre Raglan, en Nouvelle-Zélande, et Sydney, en Australie. Il est technicien en ingénierie côtière au sein du cabinet d'ingénierie Tonkin + Taylor et professeur honoraire à l'université d'Auckland.