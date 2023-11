"Allosaurus" de Jean-Christophe Dollé : allô ? Décroche ton cœur

La pièce "Allosaurus" de Jean-Christophe Dollé est à voir au Théâtre Studio à Alfortville.

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Allosaurus

De Jean-Christophe Dollé

Durée : 1H25

Mise en scène

Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé

Avec Yan de Monterno, Clotilde Morgiève, Noé Dollé, Jean-Christophe Dollé

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre Studio

16 rue Marcelin Berthelot

94140 ALFORTVILLE

01 43 76 86 56

Du 7 novembre au 2 décembre 2023. A 20H30 du mardi au samedi

Dates de tournée : Samedi 16 décembre 2023 à 20h30 La Fraternelle, Saint-Claude (39) Mercredi 3 avril 2024 à 20h, Les Théâtres de Saint-Malo, Pôle jeunesse (35)

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Ils sont trois, ils ne se connaissent pas, ils charrient tous trois leurs cœurs blessés. Ils vont se croiser autour de la même cabine téléphonique qui leur servira de refuge, de point de fuite.

Ils entreront en contact et se lieront par hasard et par de ce fil téléphonique, cordon ombilical entre des vies bien malmenées.

POINTS FORTS

L’imaginaire de Jean-Christophe Dollé, auteur d’une poésie contemporaine du quotidien.

La mise en scène immersive qui apporte au spectacle un fragment d’émotion supplémentaire

La bouleversante interprétation de Clotilde Morgiève dans ce personnage fragile à l’extrême qui déchire le cœur ; Yan de Monterno tel une statue de verre brisée qui ne saurait éclater en mille morceaux toujours au bord de l’explosion. La vibration tout en tension de Jean-Christophe Dollé, père éparpillé dans ses émotions.

La musique de Noé Dollé, qui interagit comme un quatrième personnage lancinant planant sur ces destins maudits qui aspirent à la paix.

QUELQUES RÉSERVES

Aucun.

ENCORE UN MOT...

Une fois de plus, ce couple de théâtre formidable nous entraîne au plus profond de nos émotions, déstabilisant notre intimité, pour la rendre plus vibrante, fragile et disponible au message d’amour véhiculé.

C’est le portrait vibrant d’une société qui ne sait plus dire « je t’aime » et qui passe vite, trop vite, d’une chose à l’autre, d’un être à un autre, qui ne prend plus le temps de l’autre.

La cabine téléphonique leur aura permis de créer un univers original, qui aura réveillé des nostalgies, redonner du sens à la patience des émotions qu’on oublie aujourd’hui dans un monde où l’immédiateté étouffe nos relations. Laissez-vous porter et emporter par toutes les raisons du cœur.

UNE PHRASE

Lou : «Les mecs sont tous des cons.

Had : Pourquoi vous dites ça ?

Lou : Vous êtes pas d’accord ?

Had : Si.

Lou : En fait c’est pas tous des cons. Si c’est tous des cons, ça serait quoi un mec pas con ? Un mec gentil ? Mais ça craint un mec gentil, non ? Vous trouvez pas que ça craint un mec gentil ? En fait c’est pas tellement le fait qu’il soit gentil qui craint, mais quand tu dis d’un mec qu’il est gentil, c’est qu’en fait t’as rien à dire sur lui, quoi. C’est ça qui craint. Non ? Non ? Ça vous ferait tomber les dents de me répondre ?

Had : Ma mère serait d’accord avec vous.

Lou : Ah ben quand même. Vous cherchez quoi, vous ?

Had : Je cherche. Je cherche à être simple, moi-même, arrêter de faire semblant, arrêter de faire plaisir. On croit obtenir l’amour des autres en leur faisant plaisir, mais ça n’a rien à voir. Le nombre de salopards qui ne manquent pas d’amour c’est déprimant.

Lou :Moi je suis à la recherche d’une femme qui s’appelle Suzanne. Je l’ai rencontrée au téléphone et comme j’ai perdu son numéro, j’espère retomber sur elle par hasard. Pourquoi vous souriez ?

Had : Parce que ma mère s’appelle Suzanne.

Lou : Ah, c’est marrant. Elle a une belle voix ?

Had : Non, pas spécialement.

Lou :Parce que la Suzanne que je cherche a une voix magnifique. Quand je l’entends, ça me donne envie de pleurer.

Had : Ma mère a une voix normale. D’ailleurs il faudrait que je l’appelle là. Elle s’est fait une entorse hier et…

Lou : Je comprends. Je vous laisse. Au revoir.

Had : Au revoir.[Il décroche et compose un numéro : 01-45-42-41-10] Allô, maman ? C’est. C’est moi. Moi, ton fils. Tu reconnais pas ma voix ? (…) »

L'AUTEUR

Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève se rencontrent à l’ESAD il y a 30 ans. Ils fondent la compagnie FOUIC en 2001, et treize spectacles voient le jour de cette collaboration, le plus souvent autour des textes de Jean- Christophe

Clotilde et Jean-Christophe sont aujourd’hui artistes associés à La Maison, scène conventionnée Art en Territoire de Nevers et deviendront associés au Carré, scène nationale de Château-Gontier en 2025.