"42nd street" de Stephen Mear.

POINTS FORTS

Avec 42nd Street, c’est « ambiance Broadway » au Théâtre du Châtelet ! Entre les décors monumentaux – qui recréent tour à tour un théâtre, un café, une loge, un club privé et même un quai de gare – et les centaines de costumes en tous genres – de l’élégant costume-cravate aux tenues de scène flamboyantes, à plumes et à paillettes – les seize tableaux de Stephen Mear, Peter McKintosh et Chris Davey forment un véritable feu d’artifice chantant et dansant. L’intrigue est pourtant d’une grande simplicité. En effet, avant d’être montée sur les planches d’un théâtre en 1980, 42nd Street a d’abord été une production du cinéma hollywoodien des années 1930. Elle incarne alors l’exemple-type du backstage musical, un genre de comédie musicale qui dévoile les coulisses d’un spectacle en cours d’élaboration. S’il s’agit de mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes tout au long du processus de création, le ton est ici plein d’humour et de légèreté, au diapason de l’atmosphère festive qui règne sur la scène.

Le spectacle chorégraphié par Stephen Mear et orchestré par Gareth Valentine est aussi réjouissant qu’impressionnant. Sur scène, les artistes réalisent une performance totale : à la fois chanteurs, danseurs et comédiens, ils font preuve d’une maîtrise remarquable dans tous les domaines, en particulier les tenants des rôles principaux : Emily Langham (Peggy Sawyer), Rachel Stanley (Dorothy Brock), Alex Hanson (Julian Marsh), Jack North (Billy Lawlor) ou encore Annette McLaughlin (Maggie Jones). Les numéros de claquettes, auxquels les scènes françaises sont relativement peu habituées, font forte impression dès l’ouverture du spectacle : le rideau de scène, relevé d’à peine un mètre, révèle d’abord les jambes d’une quarantaine de danseurs déjà en mouvement. La synchronisation de leurs pas est d’une précision horlogère et les chorégraphies s’enchaînent avec une énergie sans cesse renouvelée au cours de ce show de près de trois heures. Côté jeu d’acteur, l’enthousiasme des interprètes est irrésistiblement communicatif et n’a aucun mal à trouver un écho dans le public. Si le spectacle est joué en anglais - des surtitres en français défilent de chaque côté de la scène - la salle est très vite investie par les rires et les applaudissements, jusqu’à la standing ovation finale, amplement méritée.