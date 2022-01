"The Girl from Oslo" est à découvrir sur Netflix.

"The Girl from Oslo" de Stian Kristiansen et Uri Barbash

De Stian Kristiansen (Norvège) et Uri Barbash (Israël)

Série Israélo-Norvégienne

NETFLIX: Saison 1 10 (30-35’)

Sortie : décembre 2021

Notre recommandation : EXCELLENT