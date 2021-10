"S'il n'en reste qu'une" de Patrice Franceschi : à la rencontre des combattantes kurdes contre l’Etat islamique en Syrie. Un témoignage indispensable et bouleversant

La vie dePatrice Franceschià elle seule est un roman ! Le décrire comme un aventurier moderne est peut-être le premier fil de la carrière de cet homme engagé, officier de réserve, marin et aviateur, et dans notre cas, explorateur et romancier. Il a parcouru océans et continents pour des causes humanitaires et écologistes, participé à la résistance afghane contre l'occupation soviétique, et reste un soutien actif de la cause indépendantiste Kurde.

Il a mené depuis 40 ans une vingtaine d'expéditions d'exploration à la rencontre de peuples "premiers". Dirigeant de grandes ONG, il a également organisé de nombreuses missions humanitaires en zone de guerre. Avec France Télévision, il a réalisé de très nombreux reportages. Il est aussi "l'auteur" du premier tour du monde en ULM, a publié plus de 30 livres et essais, dont le prix Goncourt de la nouvelle, pour Première personne du singulier, en 2015. Il est enfin multi médaillé (Légion d'honneur, services militaires volontaires, Académie de Marine, Académie française, Académie des Sports, de la Société de Géographie…). Bref, un profil tout à fait hors norme !