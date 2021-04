"Red Mirror, l'avenir s'écrit en Chine" de Simone Pieranni : à lire avec recul, pour savoir ce qui nous menace

Cet ouvrage condensé est instructif si l'on sait lire entre ses lignes. Il aborde quatre thèmes qui sont au cœur de la société chinoise actuelle : l'omni-présence du réseau social Wechat qui encadre et qui accompagne la vie quotidienne de la plupart des chinois (chap. 1); le projet politique qui conçoit et qui organise les « villes intelligentes » très denses où s'entassent les travailleurs venus des campagnes pour fournir à l'usine du monde la main d'oeuvre qu'il lui faut (chap. 2); l'industrie qui planifie et fournit à la Planète entière les équipements, les infrastructures et les services indispensables à l'ère du numérique (chap. 3) ; et enfin (chap. 4) : l'avènement d'une cité collectiviste et d'une ingénierie sociale qui évoquent l'utopique prison panoptique des frères Jeremy & Samuel Bentham (1791), encadrée par un crédit social conçu et géré par le parti communiste chinois.

Largement dévoilé par la propagande chinoise depuis quelques années, ce système de bons et mauvais points devrait assurer, dit l'auteur, non seulement la cohésion de la Chine moderne, mais l'aider à dominer le monde contemporain (chap. 5). Ses tenants et aboutissants se découvrent à chaque page de ce récit qui présente cette surveillance sociale comme prolongeant une pratique millénaire : la baojia, l'encadrement communautaire des familles, souvent méconnue par les occidentaux, qui n'était, au fond, que le prédécesseur médiéval du crédit social actuel (p. 144).

Théorisée en 1957 par Mao dans la section IV de son « Petit livre rouge », la dialectique entre l'ordre et le chaos aurait donc sa source dans la Chine impériale !