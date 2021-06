"Présidents" de Anne Fontaine : un face-à-face burlesque entre deux anciens Présidents de la République française… Poétique, hilarant et touchant…

- MY ZOÉ de Julie DELPY – Avec Julie DELPY, Richard ARMITAGE, Daniel BRÜHL…

Après son divorce, Isabelle (Julie Delpy), une généticienne maman d’une petite Zoé, tente de reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari lui rend la vie difficile, notamment en ce qui concerne la garde de leur fille. Un jour l’irréparable survient. A la suite d’une hémorragie cérébrale, Zoé tombe dans le coma et finit par mourir. Isabelle décide de réagir, mais d’une façon surprenante.

Jusqu’où une mère est-elle prête à aller pour ne pas perdre complètement son enfant ? A-t'on le droit de chercher à cloner un enfant disparu ? Ce sont les questions, passionnantes, que pose avec audace et finesse Julie Delpy dans son nouveau film. Un film gonflé tant sur le fond (il aborde sans état d’âme les problèmes de la manipulation des embryons et ceux du clonage chez les êtres humains ) que sur sa forme, puisqu’il commence comme un drame familial, flirte avec le thriller psychologique et se clôt comme un récit de science-fiction. On est loin, très loin des opus précédents de cette inclassable cinéaste de 51 ans qui partage depuis longtemps sa vie entre Los Angeles et Paris. Inattendu, palpitant, touchant.

Recommandation : Excellent

- SOLO de ARTEMIO BENKI – Documentaire sur le pianiste Martin PERINO.

Pianiste virtuose et compositeur argentin, Martin Aníbal Perino, né à Buenos Aires en 1984, a sombré à 20 ans dans une dépression schizophrène paranoïde – due à un enchaînement de sept overdoses de drogue – qui a entraîné son internement en hôpital psychiatrique, et ce, alors que sa carrière éclatait et qu’il composait sa première oeuvre… Quand Solo commence, quatre années se sont écoulées. Martin, qui s’apprête à sortir de l’hôpital, essaie de faire face à sa maladie ( ce qui ne signifie pas qu’il va la surmonter ) et tente de reprendre contact avec l’extérieur, dans l’espoir de rejouer… On va alors remonter le temps avec lui et suivre les efforts et les interrogations de cet artiste qui veut s’en sortir malgré ses problèmes.

Fiction ou documentaire ? On peut se poser la question devant ce film sans précédent, qui en même temps qu’il fait le portrait d’un pianiste empêché de jouer en public à cause d’une agoraphobie destructrice, plonge parallèlement dans les mystères du processus de création.

Solo est un récit au présent, mais son héros malheureux ne cesse de nous entraîner dans son passé, grâce aux conversations qu’il mène avec ses médecins ou les musiciens qui viennent lui rendre visite. Ces retours en arrière, évidemment passionnants et glaçants, disent les souffrances et les incompréhensions d’un artiste génial empêché d’exercer son talent.

En résumé, Solo est un documentaire sans fard, qui filme, sans une once de voyeurisme, avec tendresse et délicatesse, le combat d’un homme contre sa maladie mentale. On en sort bouleversé et grandi, oui, grandi.

Recommandation : Excellent

- LA FINE FLEUR de Pierre PINAUD - Avec Catherine FROT, Melan OMERTA, Fatsah BOUYAHMED…

Eve Vernet (Catherine Frot) a été la plus grande créatrice française de roses. Mais les temps ont changé. Pour ne pas avoir cédé aux sirènes de la culture intensive et industrielle, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un puissant concurrent. Pour l’aider à sortir du marasme, Véra, sa fidèle secrétaire, trouve une solution. Puisqu’elle n’a pas les moyens d’embaucher des pros, elle lui suggère d’engager trois employés en insertion. Problème, ces derniers n’ont aucune compétence agricole. Alors que tout sépare Eve de ses trois recrues, ils vont se lancer, ensemble, dans le sauvetage de la petite exploitation d’Eve…

Pour son second long métrage, le cinéaste Pierre Pinaud a choisi de nous faire découvrir un univers qui le passionne depuis l’enfance, celui de la création de roses. Il le fait à travers le portrait d’une femme indépendante qui nous explique, avec subtilité, précision et tendresse, la beauté et les difficultés de son métier d’horticultrice, notamment en ce qui concerne l’hybridation des fleurs. Mais pour corser son scénario, le cinéaste lui a donné une dimension sociale… Le résultat est ce film délicieux, poétique et sensuel, tendu par un scénario que n’aurait pas désavoué le Ken Loach de La Part des Anges. Catherine Frot apporte au personnage d’Eve la grâce, la précision, l’intelligence et l’espièglerie si singulières de son jeu. Dans son personnage d’employé en insertion, le rappeur Omerta fait une entrée fracassante sur le grand écran.

Recommandation : Excellent

- PIERRE LAPIN 2 - PANIQUE EN VILLE de Will GLUCK - Avec Rose BYRNE, Domhnall GLEESON, David OYELOWO…

Béa, Thomas et les lapins —dont Pierre— forment désormais une famille recomposée. Mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne parvient pas à se débarrasser de sa réputation de filou mal élevé qui lui colle à la peau. Un jour il s’aventure en ville, hors du potager. Ça tombe mal, car c’est le moment où l’adorable Béa rencontre un méchant éditeur qui veut trahir ses romans pour doper leurs ventes..

Si cette suite des aventures du petit rongeur espiègle créé par la romancière britannique Beatrix Potter continue de mêler acteurs réels et animation avec une grâce folle, elle est moins convaincante que son numéro un. La faute à un scénario un peu plan-plan et un peu prévisible. Les enfants devraient néanmoins continuer à adorer : ce nouvel épisode Pierre Lapin n’a rien perdu en rythme, et visuellement, c’est toujours aussi tendre et charmant.

Recommandation : Bon

– SOEURS de Yamina BENGUIGUI – Avec Isabelle ADJANI, Maïwenn, Rachida BRAKNI…

Élevées en France par leur mère, trois sœurs « fâchées » décident de retourner dans leur pays natal, l’Algérie, pour tenter de faire dire à leur père, mourant, où il a caché ce frère qu’il avait jadis kidnappé et ramené au pays. Entre disputes et réconciliations, commence alors pour cette fratrie une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolte.

Vingt ans après Inch’ Allah dimanche, la réalisatrice franco-algérienne Yamina Benguigui revient à la fiction avec un film inspiré de son adolescence. Dans cette tragi-comédie portée (formidablement) par trois actrices d’origine algérienne, elle met en scène des femmes écartelées entre leurs deux cultures. On reconnait le style chaleureux et brouillon de la cinéaste, mais il manque à son nouveau film, pourtant drôle, sympathique, sincère et, par moments, poignant, ce petit plus bouillonnant qui avait valu à Inch’Allah dimanche un plébiscite critique et public.

Recommandation : Bon.