"Paris retrouvée" de Ariane Ascaride : l’éclat de Paris en chansons

• Debout derrière leurs pupitres, les cinq comédiennes et la chanteuse nous emmènent dans une promenade en mots et en musique qui commence sur les Champs Elysées et s’achève avec Trenet. Ce que faisant le spectateur traverse, du quartier latin aux buttes de Belleville et au cimetière du Père Lachaise, un Paris promoteur des avants gardes artistiques, accueillant aux amoureux, poétique et doux mais résonnant aussi des bruits de la mitraille avec les évocations des espoirs et des combats de la commune.