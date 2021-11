"Pacific Palisades" de Guillaume Corbeil : fascination pour un fait divers, entre fiction et réalité

La mise en scène, qui mêle divers éléments visuels et sonores. À cent lieux des dérives actuelles qui font de la vidéo un élément envahissant de la scénographie, Florent Siaud compose des tableaux où l’image et les voix off prennent leur juste place : ni trop ni trop peu et toujours au service de la mise en scène, sans prendre le pas sur la comédienne.

Le jeu épuré et tout en retenue de l’épatante Evelyne de la Chenelière, qui porte magistralement ce texte exigeant et tient son public sous le charme. Jonglant entre les différents personnages, elle se fond naturellement dans un dispositif scénique sophistiqué. Son léger accent canadien nous transporte outre-Atlantique, dans une atmosphère de série noire.

Un rapport à la fiction dans toutes ses dimensions, documentaires et romanesques, mêlant récit et digressions, qui nous renvoient à nos propres recherches existentielles.