"Outre-Terre" de Jean-Paul Kauffmann : la métaphysique de l'Histoire

Grâce à ce voyage accompli au milieu des fantômes de l’Histoire, Jean-Paul Kauffmann nous offre un récit remarquable de la bataille d’Eylau ; la précision dans la description des différentes attaques souligne son admiration pour les exploits de ces héros, animés par le goût de la gloire et le sens de l’honneur, et galvanisés par Napoléon ; la fascination pour le sombre romantisme du tableau de Gros ou pour la scène de la charge formidable de Murat, « le moment le plus envoûtant » du film d’Angelo révèle sa passion pour cette victoire manquée, qui n’intéresse plus personne. Ce livre magnifique, écrit avec élégance, enrichit le lecteur : il nourrit son esprit et élève son âme !