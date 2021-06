"Natures Mortes, Carte blanche à Anne Imhof" au Palais de Tokyo : Anne Imhof propose une œuvre totale

L'artiste allemande Anne Imhof investit l'ensemble du Palais de Tokyo jusqu’à octobre 2021 avec « Natures Mortes », une œuvre totale et polyphonique. Cette exposition ambitieuse est dans la continuité logique des « cartes blanches » du centre d'art parisien.

Le titre de l'exposition reprend un genre artistique à part entière et questionne notre perception de ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. C'est le plus grand projet pluridisciplinaire réalisé par l'artiste à ce jour, pourtant habituée aux installations conséquentes et radicales, qui lui ont valu notamment le prix Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2017.

Au Palais de Tokyo, Anne Imhof construit un vaste paysage de parois de verre recyclées. Le vocabulaire et les formes qu'elle déploie pour Natures Mortes reconstituent un ensemble à la fois urbain et domestique, où le visiteur se promène dans un labyrinthe en verre qui sépare et en même temps laisse traverser le regard. L'architecture brute et dépouillée du lieu, érigé en vaste scène ouverte, déstabilise le spectateur. L'effet provoqué fonctionne néanmoins efficacement et le parcours de l'exposition s'avère ludique.

Ponctuée par des réminiscences d'œuvres antérieures de l'artiste, telles que Rage ou Faust, l'exposition rassemble un corpus inédit de productions, anciennes et nouvelles. Peintures, dessins, sculptures, installations, composition musicale sont complétés par une nouvelle pièce performative. L’ensemble ainsi rassemblé, démontre l'amplitude et la nature protéiforme de l’œuvre d'Anne Imhof. Ce corpus totalement inédit et original entre en résonance avec celles d'autres artistes qui ont inspiré et nourri sa pratique, tels que Alvin Baltrop, Eliza Douglas, Théodore Géricault, Joan Mitchell, Sigmar Polke ou Cy Twombly. Les références ici proposées, bien que éclectiques dans leur médium ou leur époque, se combinent à merveille et l'exposition est cohérente dans son insolente, sa mélancolie mais aussi sa générosité.

Les commissaires Emma Lavigne et Vittoria Matarrese concluent à propos d’Anne Imhof : « Hantée par la peinture, le cycle fugace de la vie et les déflagrations du temps présent, elle compose ces Natures mortes – memento mori de l'ici et maintenant – où la vie, tapie dans l'obscurité est prête à jaillir ».