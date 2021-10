"Mohican" d'Eric Fottorino : un roman magnifique qui décrypte les mutations du monde paysan avec sensibilité et dignité

"Brun et Mo ne se sont pas reparlé depuis leur altercation de la veille. Mais ce matin en mettant le nez dehors, ils se sont compris en regardant le ciel un peu trop clément pour la saison. Ils ont mis leurs griefs de côté et ont avancé d’un pas égal vers les abords de la rivière qui chantait, insouciante des gelées possibles, aussi traîtres que la grêle ou le mildiou. Un bref épisode de froid suffirait pour tout remettre en cause. Ce ne serait pas la première fois que le thermomètre descendrait sous zéro en automne. Face au danger ils seront toujours unis.

La matinée s’est écoulée comme cela. Voilà ce qu’on voyait dans le soleil glacé. Deux silhouettes courbées au milieu d’une terre ondulant comme la mer, occupées à la même tâche. Corps qui vont et qui vaguent, bras armés de bêches musclées de fer partout où le tracteur n’entre pas. Deux hommes unis par leurs gestes. Rouler des brouettes de compost et de feuilles. Sarcler, biner, décompacter les mottes, briser l’écaillement de la surface argileuse avant que le gel ne fige tout. Épandre le fumier. Pailler les premières pousses. Leurs ombres sont plus grandes que leurs carcasses pliées. On n’aurait su dire laquelle était celle du fils, laquelle celle du père, n’était cette faiblesse soudaine, chez Brun, qui l’obligeait à ralentir et à chercher l’air la bouche grande ouverte, mains aux côtes, tandis que Mo feignait de ne rien voir".