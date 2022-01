• La personnalité singulière de cette Petite Dame (1m52), à la silhouette menue et élégante ; vive, spirituelle, elle anime les conversations avec verve. Elle accomplira son rêve, en approchant les écrivains qu’elle admire, comme Verhaeren, Martin du Gard, Michaux, Camus, Malraux … et bien sûr, André Gide, dont elle admire autant la voix, la silhouette, l’originalité, que ses fervents appels à la liberté, son ironie et son œuvre si forte, si diverse.

Elle se montre ouverte, conquérante et déterminée face au grand écrivain qu’elle côtoie pendant tant d’années et qui d’ailleurs se fiera souvent à son jugement.

Indépendante, voire rebelle, elle s’affranchit du conformisme moral et social de son époque, en affichant sa liberté sexuelle, en se donnant des allures masculines et en revendiquant une attitude féministe. Elle encouragera sa fille dans tous ses choix les plus immoraux !

• L’effervescence intellectuelle et artistique dans laquelle se passe cette histoire d’amitié, de la Belle Epoque aux années 1950 : les plaisirs mondains se mêlent aux affinités littéraires. On pratiquait alors l’art des conversations variées, imprégnées d’amitié, de finesse, d’humour, et remplies d’allusions, de citations, d’aperçus novateurs, à travers une langue brillante et articulée.

• Un des aspects les plus intéressants, c’est la « nouvelle famille gidienne ». Maria et Gide, qui ont malmené leurs propres familles, reconstituent autour d’eux un foyer, en recréant ce qu’ils ont contribué à détruire. On se souvient de la fameuse formule de l’auteur des Nourritures terrestres : « Familles, je vous hais ! »