"Mal de mères" de Stéphanie Thomas : un coin de voile est levé sur un sujet inexploré, encore largement tabou. Courageux

On remercie Stéphanie Thomas d’avoir abordé pour le grand public ce sujet délicat qui fera forcément grimacer, et d’avoir permis à ces mères de s’exprimer sans peur alors que toutes les constructions culturelles et sociales leur ordonnent de se taire. L’époque n’est plus en France où l’on exigeait des femmes qu’elles repeuplent le pays (je pense à Pétain accusant les femmes de frivolité pour n’avoir pas assez pondu et les rendant responsables de la défaite) ; mais on n’est pas encore prêt à entendre avec tolérance et empathie celles qui voudraient pouvoir dire : J’aurais préféré n’être « mère de personne ». L’ouvrage soulève une autre question de fond : l’enfant du regret doit-il être mis au courant, ou bien « protégé » par le secret ?

Pour aller plus loin, on lira l’étude (excellente et tout à fait accessible) d’Orna Donath – à laquelle Stéphanie Thomas fait d’ailleurs de nombreux renvois : Le Regret d’être mère (éditions Odile Jacob). Le roman La Jongleuse, de Jessica Knossow, tout récemment publié chez Denoël, illustre à sa façon ce désir déchirant de n’être « mère de personne ».