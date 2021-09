"Les intranquilles" de Joachim Lafosse : entre violence et amour fou, tension et émotion, un film déchirant, porté par un formidable duo d’acteurs…

Le traitement du sujet. Quand un réalisateur choisit de s’attaquer à un sujet comme celui de la maladie mentale et des dégâts qu’elle provoque non seulement chez celui qui en est atteint, mais aussi sur ses proches, le risque est grand de basculer dans le mélo, ou pire, dans le voyeurisme. Le miracle de ce film, tendu, passionnant du premier au dernier plan, est de ne verser à aucun moment ni dans l’un ni dans l’autre. Sans doute s’explique-t-il par la façon dont Joachim Lafosse filme à l’exacte distance qui permet au spectateur d’être impliqué dans le drame qui se joue sous ses yeux mais sans jamais laisser s’installer le plus petit effet de « loupe ».

On regarde, on assiste, on comprend, on compatit, on est déchiré, mais on n’a jamais l’impression de « voler » l’intimité des personnages. Le cinéaste filme « réaliste », mais avec élégance. Son regard n’est pas clinique, il est plein de compassion, il accompagne les mouvements cycliques de la maladie - exaltation suivi de dépression - ses dégâts collatéraux aussi, mais sans aucun surplomb. l’émotion naît de cet accompagnement là, sans jugement, fraternel.

Les acteurs sont, tous, sensationnels de justesse et de vérité. Leïla Bekthi incarne avec une éblouissante finesse cette femme courageuse qui, bien que ne sachant plus comment obliger son mari à se soigner, refuse de quitter le bateau conjugal. Quant à Damien Bonnard, il est au-delà de l’éloge. Regard halluciné, barbe broussailleuse, lesté de dix kilos supplémentaires, le comédien, méconnaissable, livre une prestation qui devrait lui valoir, au minimum, une nomination aux Césars.

La beauté formelle du film est époustouflante. Elle tient beaucoup à sa lumière et à ses couleurs qui évoquent par moment la palette des impressionnistes et qui résonnent si bien avec le goût et la facture des toiles de Damien.