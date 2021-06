"Les Héritiers" d'Henri Gourdin : être héritier d’un grand artiste n’est pas forcément une sinécure. Ces 22 histoires inattendues forment un livre à la documentation impressionnante

Henri Gourdin commence par reconstituer les lignées, parfois simples (ainsi, Montaigne et sa fille spirituelle ou Flaubert et son unique nièce), souvent complexes en raison des enfants nés de différents lits, adultérins, naturels, reconnus ou pas (tel Henry Bauer, fils de Dumas père), voire même cachés (cf. Auguste Renoir).

Il brosse ensuite un portrait de l’écrivain ou de l’artiste étudié, celui de ses héritiers, donne un aperçu de la destinée non seulement de l’œuvre mais du patrimoine de l’auteur, et notamment des lieux où l’œuvre fut créée, avant d’évaluer la part prise par les héritiers dans cette destinée. Les uns se révèlent attentifs, précautionneux, dévoués, quand d’autres s’avèrent cupides, indifférents, ingrats ou désinvoltes. Certains respectent les volontés du défunt, d’autres brûlent ses correspondances … Tels s’inscrivent avec succès dans le sillage du « grand homme », créant de véritables dynasties (voir les familles Bach, Renoir, Daudet ou Mauriac), d’autres, comme Alexandre Dumas fils, souffrent de ne pouvoir respirer à la même hauteur que leur géniteur. Le talent n’est pas héréditaire … Les enfants de George Sand n’auront jamais les dispositions de leur mère : « on ne naît pas écrivain, on le devient. On ne naît pas peintre, on le devient. »

Certains vivront paisiblement des rentes ainsi reçues, quand d’autres sombreront dans le malheur, dispensés qu’ils sont de « creuser, fouiller, bêcher », déchargés du devoir de « ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse » au point d’en oublier « que le travail est un trésor » (La Fontaine, Le Laboureur et ses enfants) … et ce, pendant 70 ans après le décès du créateur de l’œuvre, durée sur laquelle Henri Gourdin, légitimement, s’interroge.