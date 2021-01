"Le traité Théologico-politique" : relire aujourd’hui Spinoza, une réflexion bien utile sur les relations Etat-Religions-démocratie-liberté d’expression-équilibre des pouvoirs… Étonnamment moderne !

- Dans ce livre, on découvre l’immense courage qu’a eu Spinoza d’oser dire ce qu’il pensait de l’Ancien Testament et de ce qu’en font ceux qui vouent un culte mystique à sa lettre. Il trouvait cela simplement ridicule, cela lui a valu d’être rejeté par sa communauté, mais peu lui importait, ce qu’il était certain d’avoir fondé en raison et justifié avec la rigueur des mathématiques, valait toutes les communautés du monde. La rigueur et la vérité scientifique avant tout, la vérité pas comme un dogme mais comme une hygiène de la vie de l’esprit, de la vie tout court. Au XVIIème siècle et parfois encore aujourd’hui dans certaines contrées ou face à certaines personnes fanatiques, affirmer aussi courageusement ce que l’on pense, comme l’a fait Spinoza dans ce livre, relève de l’héroïsme

- Le TTP est le premier traité politique de l’époque moderne qui défende ouvertement la démocratie, ça n’est pas rien.

- Spinoza jette les bases de la laïcité dans cet ouvrage mais aussi de ce que doit être la liberté d’expression qui n’est pas sans limites, la religion doit être étonnamment civique, soumise au pouvoir de l’État, elle le renforce en le justifiant sans pour autant se confondre avec lui, la liberté d’expression est possible jusqu’à ce qu’elle exprime une forme de sédition avec le pouvoir politique de quelque manière que ce soit, alors seulement elle devient acte de rébellion et doit être réprimée. L’État est entendu comme républicain c’est-à-dire gouvernant pour le bien commun, la démocratie en est d’ailleurs, comme évoqué plus haut, la meilleure forme de gouvernement.

- Le philosophe montre aussi que la séparation des pouvoirs existait dans la constitution de l’État des Hébreux fondée par Moïse. C’est assez poignant de découvrir que cette idée qui nous semble si récente des contre-pouvoirs qui s’équilibrent est en fait si ancienne.