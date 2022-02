"Le Serpent et la Lance. Acte 2 : Maison vide" de Hub : Un acte deux qui rend impatient de lire le troisième !

Maison vide est le second tome de la saga du Serpent et la lance, thriller qui se déroule au sein de l'empire Aztèque et plus encore au sein de la ville impériale de Tenochtitlan (futur Mexico). Cet épisode, un peu plus court que le précédent, s'attache à remonter le temps pour essayer de comprendre comment et pourquoi, depuis près de 20 ans, des jeunes filles sont enlevées, sacrifiées et momifiées, comme pour défier le pouvoir impérial. Il faut à Œil-Lance remonter le court de ses souvenirs, en particulier ce moment de son enfance où il était à la maison du peuple qui formait des adolescents à devenir membres des différentes castes de la société Aztèque.

C'est là que se forgent amitiés et rivalités, qui feront de Serpent, devenu un magistrat sans scrupule et violent, le concurrent d'Œil-Lance dans la recherche de la vérité. Si une part de celle-ci se cache dans des souvenirs oubliés, leurs enquêtes parallèles n'empêchent pas les crimes de se poursuivre, et le peuple de s'inquiéter. C'est Maison vide, un ami de cette époque d'apprentissages, sans doute autiste mais protégé par sa famille, qui détient peut-être, une des clefs de ces actes qui défient pouvoirs, rivalités et amitiés