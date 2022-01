On fait ici la connaissance d’un louis XVI inconnu, plus intime, ayant une culture solide, parlant plusieurs langues, étonnant les marins eux-mêmes par sa grande connaissance de la mer et des marins, plus à l’aise avec eux qu’avec son entourage qui cherche constamment à la prendre en défaut. Un roi qui se voudrait proche de son peuple et qui comprendra au retour à Versailles qu’il doit réformer son pays.