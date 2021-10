"Le Point" de Malo de la Tullaye : Y avait quoi avant le Big Bang ? Un point et c’est tout

Il y a 18 milliards d’années et des poussières (d’étoiles) survint le fameux Big Bang et une fraction de fraction de seconde plus tard (10 puissance -13 pour les matheux) s’érige, nous dit l’auteur-interprète très sérieusement mais avec malice, le non moins fameux mur de Planck. Il s’agit de la limite entre l’univers et le néant. Au-delà de cette limite la science ne sait plus rien. C’est le « point limite zéro « (du film US année 60 Zabriskie Point)

Notre scientifique de théâtre va délirer pendant une heure sur ce point ou même cette infinité de points, on ne sait plus. Le tableau va se couvrir de dessins fantastiques, d’astres du cosmos, d’équations du nième degré et même d’animaux, chat et chien, poule et son œuf et bien sûr de quelques poignées de points noirs ; tel Stephen Hawking, le chercheur- conférencier s’interroge tout haut sur l’origine de l’univers. Essayant désespérément d’attraper un point minuscule sur le tableau, notre pseudo-physicien, tout à sa démonstration, va finir par traverser la toile et se fracasser le nez en tombant.

La salle, ravie, joue avec l’acteur-auteur comme des élèves de « taupe » prêt à chahuter leur professeur déchainé.