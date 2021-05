"Le Couteau dans l'eau" de Roman Polanski : dès son premier film, un huis-clos en forme de thriller, le seul tourné dans son pays natal, Polanski s’est imposé comme un maître du cinéma…

– Bien que Le couteau dans l’eau soit le premier long métrage de Roman Polanski, on est sidéré par sa maîtrise. Ses plans sont purs, ses cadres parfaits, son inventivité, sidérante, sa photo, en noir et blanc, d’une beauté magnétique. Le plus étonnant est qu’il n’y a nulle esbroufe dans la façon de filmer du jeune cinéaste. Tout est simple, explicite, limpide.

– Le scénario est au cordeau et les dialogues, d’une redoutable efficacité. Aucune surcharge explicative ! Trois personnes sont sur un même bateau, la mer est calme, les échanges entre les navigants, réduits à l’essentiel. En apparence, il ne se passe pas grand chose, et pourtant, malgré la douceur climatique et le train-train du quotidien sur un petit voilier par temps doux, chacun des trois passagers va laisser deviner sa psychologie. Des faux-semblants s’installent ; à bord, l’ambiance devient électrique. On pressent un drame, mais sans pouvoir deviner ni quand il va surgir, ni qui le provoquera. Le cinéaste scotche le spectateur sans que ce dernier sache vraiment comment. On est à la fois chez Hitchcock, pour la menace qui sourd davantage à chaque nouveau plan, et chez Tennessee Williams pour la tension sexuelle qui s’exacerbe insensiblement à chaque nouvelle image. C’est du grand art !

– Et toute cette virtuosité stylistique qui est mise, presque en douce, au service d’un propos critique sur la Pologne communiste de l’époque ! On comprend qu’en fait, pour Polanski, ce brûlant huis-clos n’a été qu’un prétexte pour faire savoir que malgré les promesses des dirigeants, l’abolition des classes sociales est resté lettre morte en Pologne, et même – ce qui est plus grave encore – que les nouveaux idéalistes du régime sont encore loin de se libérer de leur fascination pour la puissance des « privilégiés ». Ce n’est pas par hasard si, après ce film, le cinéaste, désabusé, ira tenter sa chance à l’Ouest.