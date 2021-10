"Le Cerf-volant" de Laetitia Colombani : Eduquer pour briser les chaînes de l’esclavage des jeunes filles en Inde. Un roman qui vaut davantage pour le témoignage qu’il porte que pour ses qualités littéraires

Les raisons et les circonstances du départ de Léna en Inde, que le lecteur découvrira au gré du récit, paraissent inutilement dramatiques. La détermination de Léna, sa sympathie viscérale pour la cause des jeunes filles indiennes, la naissance d’une forme de sentiment maternel envers Lalita auraient pu trouver à s’exprimer avec conviction sans qu’il soit nécessaire d’introduire un motif aussi spectaculaire et somme toute artificiel à la fuite en Inde.

Le récit traduit aussi, nous semble-t-il, les hésitations de Laetitia Colombani sur la manière de susciter l’indignation du lecteur devant la condition des très jeunes filles qui se cumule avec celle des castes inférieures en Inde. Le ton journalistique parfois utilisé, ne fait pas bon ménage avec le ton plus intimiste et sensible qui est déployé par ailleurs dans le cœur sensible du roman et qui repose sur les histoires émouvantes de Lalita, Janicki et Preeti.

On regrettera enfin quelques descriptions d’inspiration touristique et qui semblent comme plaquées sur le récit au prétexte de lui donner plus de couleur locale, comme l’intervention d’un charmeur de cobra lors des travaux d’aménagement de l’école.

En résumé, un roman qui vaut davantage pour le témoignage qu’il porte que pour ses qualités littéraires.