"La prophétie des abeilles" de Bernard Werber : un pari réussi à la croisée des chemins

Ce roman propose un sujet et un mode de voyage dans le temps originaux, sur fond de logique quantique et de paradoxe du chat de Schrödinger- qui énoncent (pour faire simple) que l'observation d'un phénomène, dans certaines conditions, ne permet pas de décider de façon certaine qu'il s'est produit ou non.

Bien sûr il y est question d'abeilles, et de frelon (asiatiques), de croisades, d'ordres religieux, de rois, de sultans, du destin des templiers et de l'implacable réalisme politique de Philippe IV, dit "le Bel", qui fit dissoudre l'ordre des templiers sous prétexte d'hérésie - et surtout pour ne pas rembourser la dette contractée auprès d'eux.

Il y est aussi question de tolérance inter-religieuse, de ses riches heures et de ses malheurs au cours du Moyen Age et selon les continents -les musulmans et l'Islam politique ayant été à l'époque un foyer de tolérance et de culture plus stable que l'occident chrétien et ses pogroms.

Il est enfin question, dans le style des apartés cher à Bernard Werber, du destin du peuple d'Israël, d'Akhenaton, inventeur du monothéisme, aux origines de la Kabbale (pas tout à fait étranger au sujet du roman) de la naissance du christianisme et de l'écriture du Nouveau Testament, de la conscience d'une terre "promise", de l'occupation romaine à celle de la Palestine - sujet abordé en courts chapitres et quelques révélations étymologiques dénuées de tout esprit de chapelle !