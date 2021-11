"La pierre du remords" d'Arnaldur Indridason : un policier affronte son passé. Un roman captivant et impitoyable sur les regrets, la honte et les remords

La Pierre de remords est le troisième roman de la “série Konrad”, un ancien policier de la criminelle de Reykjavik.

Le numéro de téléphone de Konrad est retrouvé dans l’appartement de Walborg, une femme qui a été assassinée. Rien d’étonnant à cela, car la victime avait contacté Konrad, l’avait même rencontré car elle souhaitait, rongée par le remords et alors qu’elle souffrait d’une maladie qui ne lui laissait que peu de temps à vivre, qu’il retrouve l’enfant qu’elle avait eu des décennies plus tôt et qu’elle avait abandonné à sa naissance. Konrad avait refusé de mener cette recherche. Il sera poursuivi lui aussi par le remords, persuadé que Walborg n’aurait peut-être pas été tuée s’il avait accepté. En enquêtant il va se rendre compte que la piste la plus sérieuse est de savoir dans quelles circonstances elle a eu cet enfant ce qui l’amènera à découvrir que c’est une secte qui avait recueilli le bébé dont la conception était la conséquence d’un viol particulièrement violent et abject.

Est-ce le remords qui le conduit aussi à se lancer dans une seconde enquête. Celle concernant l’assassinat de son père bien des années plus tôt et qui n’a jamais été élucidé… Il n’avait jusque-là jamais eu l’envie, le courage de se mettre à la recherche du meurtrier, car celui-ci avait mené une existence d’escroc qui, avec la complicité d’un spirite, abusait de personnes fragiles en proie au désespoir. L’élucidation du meurtre de la femme, n’apaisera en rien ses remords, pas plus que l’enquête sur le meurtre de son père qui ne sera pas résolu. L’enchevêtrement des deux est mené avec maestria et ne nuit jamais à la clarté de l’intrigue. Le suspense reste entier jusqu’à la chute finale totalement inattendue.