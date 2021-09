"La course des géants" de Mélodie Mourey : un pizzaïolo sur Apollo

• Mélodie Mourey construit son intrigue à partir de la devise de la NASA (cf. plus bas), et nous propose une relecture stimulante du fameux vol d’Apollo 13, notamment sous l’angle d’une guerre froide restée vivace. Cette dimension avait été abordée par l’écrivain Tom Wolfe puis par le cinéaste Philip Kaufman dans L’étoffe des héros (The Right Stuff, 1979/1984), puis largement évacuée dans le pourtant remarquable Apollo 13 de Ron Howard (1994), tiré du récit de la mission éponyme par l’un des astronautes (Jim Lovell).

• L’un des défis majeurs de la pièce était de pouvoir reconstituer de manière probante les différents lieux où se déroule l’intrigue : l’utilisation particulièrement judicieuse de l’arrière-scène permet la projection de décors nous faisant basculer rapidement d’une pizzeria miteuse au poste opérationnel d’une mission spatiale, pour mieux revenir au fond d’un bar glauque...

• L’autre problème consistait à faire interpréter une trentaine de rôles différents par une poignée de comédiens, et ce sans rupture ni chevauchements susceptibles d’égarer le spectateur. La “mission“ est parfaitement réussie, les divers récits et lieux s’agencent bien, les flash back ne sont pas déroutants, la souplesse et la rapidité d’exécution sont au rendez-vous.

• Le public, venu nombreux en plein été, y a été sensible, en applaudissant à tout rompre les acteurs et le spectacle proposé.