Paul a besoin de cours de chant. Maria, qui pourrait être sa mère, est la professeure qu'il a choisie. Mais Paul semble mal chanter, connaître son appartement, avoir été au collège avec son fils décédé. Paul a-t-il vraiment besoin de ces cours, ou cache-t-il autre chose, une fracture profonde ? Peut-être, mais laquelle ? Pourquoi Danny, le fils disparu, revient-il si souvent dans leur joute plus oratoire que musicale ? Dans une séquence et un décor uniques, d'environ une heure trente, Paul et Maria vont affronter et sentir converger peu à peu leurs souvenirs.