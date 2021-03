Cet album annuel des frères Domenjoz (Helvètes) nous permet d’affronter les mois « sans », de traverser le temps et l’espace, d’entretenir ce fanatisme paisible généré par toute cette beauté mécanique et de nous replonger dans nos souvenirs…

Depuis qu’il existe, le Circuit Jack Brabham de l’Albert Park de Melbourne ouvre la saison en Mars. Mais par prudence sanitaire, l’Australie et la FIA ont fait le choix, pour 2021, de le repousser à Décembre et d’attribuer la première bataille de cette 72ème édition au circuit de Sakhir à Bahrein.

Ah !...La nostalgie ! Cet ouvrage magnifique fait résonner en moi tant de souvenirs de Grands Prix d’ Australie…

Les Australiens sont des fous de sports mécaniques : tout est bon, des tracteurs aux tacos anciens, des camions aux motos toutes cylindrées. Mais leur plus folle passion va aux Grands Prix de Formule 1.

Un Grand Prix a existé depuis 1928 à Adélaïde, capitale australienne incontestée du sport mécanique. En sommeil pendant la 2WW, les courses reprirent assez vite, mais ce n’est qu’en 1985 qu’Adelaïde obtint de la Fédération Internationale (FIA) d’entrer dans le mythique circuit de F1, devenant le Quatrième Grand Prix de l’hémisphère Sud (avec Afrique du Sud, Brésil, Argentine). Kéké Rosberg (père de Nico) sur Ford-Williams gagne cette première édition, qui clôture la saison. Pour la modeste capitale provinciale le G.P. signifie une incomparable semaine de fête et la projection dans un événement international.

Le circuit au tracé urbain, de 3 .780 mètres autorisait 79 tours soient 298 kilomètres par temps presque toujours beau et chaud, perturbé d’orages diluviens stoppant essais et course, et de vents de sable du désert proche, rendant la piste très glissante.On y vit de mémorables carambolages. Très bricolé, l’aménagement était sommaire, les stands installés sur le champ des courses hippiques (d’où le nom de paddocks). Les dégagements étaient trop courts, le public trop près, la chaussée urbaine aléatoire. Une longue ligne droite terminée par une double chicane droite-gauche passait sous l’hôpital central, longeait le jardin botanique et le zoo, rendant fous les animaux (surtout les félins) qu’il fallait déménager durant cette vrombissante semaine. Le rugissement des moteurs couvrait la ville entière.

Les 65.000 spectateurs de l’édition 1993 furent sidérés par la pôle d’Ayrton Senna. Alain Prost y signa sa dernière course en F1 et son 4ème titre de Champion du monde. Michael Schumacher fit ses premiers éclats contre Senna lors des essais, mais dût abandonner au 20ème tour, moteur en feu.

1994 fut « l’année terrible » avec les décès à Imola d’Ayrton Senna et Ratzenberger , le début du duel Hill-Schumacher qui se termina par un accrochage et leur abandon, laissant la victoire à Mansell sur Williams-Renault. C’est à Adélaïde que Schumi obtint son premier titre mondial.

Assez vite, Adélaïde ne correspondit plus ni aux normes de sécurité imposées par la FIA, ni au désir d’élargir le public. Une farouche bataille politico-financière, aux péripéties multiples, s’engagea alors entre Sydney et Melbourne, cette dernière remportant le challenge, prévoyant 200.000 spectateurs sur les 3 jours (essais et course) assortis de 11.000 emplois temporaires.

Pour sa dernière édition en 95, la réunion à Adélaïde fut qualifiée de « carnage », avec seulement 8 voitures à l’arrivée, un gros accident pour Mika Hakkinen lors des essais. Damon Hill fut vainqueur, le Français Panis 2ème et Schumi y empocha son second titre mondial.

La FIA ne fut pas tendre avec les Australiens, mais le coup d’envoi sur le Circuit Jack Brabham de l’Albert Park en 1996 fut un énorme succès, assorti d’un belle fête populaire. L’Australie y perdit ses complexes, d’autant que son Grand Prix était désormais la première épreuve du Championnat, toujours spectaculaire, pleine d’imprévus avec des voitures pas encore au point, et de nouveaux pilotes vulnérables, capables d’erreurs. Le tracé très technique, ouvrait la voie aux circuits modernes, constamment améliorés ; long de 5.300mètres , il autorise 58 tours soit un peu plus de 307 kilomètres.

1996 fut un festival Jacques Villeneuve, second sur le podium derrière Damon Hil. En 97 l’engouement se confirme, avec plus de 400.000 spectateurs sur les 3 jours et la victoire de David Coulthard sur McLaren devant Schumacher qui, ensuite, gagne 5 fois de suite, avant d’être supplanté par Fernando Alonso. Toujours très spectaculaire, Melbourne est aussi une merveilleuse partie de campagne, où l’on pique-nique en famille sur les pelouses, dans la contemplation des nombreux écrans géants et le vrombissement des moteurs. Depuis 2014, les bagarres entre Vettel, Rosberg et Hamilton voient jusqu’à ce jour la suprématie de ce dernier.

Sans doute faut-il évoquer les champions australiens : Alan Jones, puis l’immense Jack Brabham en 59 et 60 (sur Cooper Climax), Mark Weber véritable héros local des années 2000, Ricciardo sur le podium en 2016 mais peu chanceux depuis.

Adelaïde est restée une légende, à cause de la beauté du site, son originalité et l’art de la fête des autochtones, image d’un bonheur automobile rarement égalé pour les pilotes comme pour les amateurs. Même si le danger était réel. D’ailleurs presque tous les nouveaux circuits du monde entier, dans leur extrême sophistication, ont – en hommage - un virage ou une tribune « Adélaïde ». La ville continue de souligner d’une bande bleue et jaune dessinée sur l’asphalte l’ancien tracé du GP1 que les joggers du dimanche matin sont autorisés à parcourir. Adelaïde garde son aura de capitale du sport mécanique avec son Clipsal 500 permanent accueillant les Championnats Moto, la Porsche Carrera Cup, et surtout la Super Car Competition de 250 kms en circuit fermé, très spectaculaire, qui rassemble régulièrement plus de 80.000 passionnés.