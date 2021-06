"Je ne suis pas de moi" de Roland Dubillard : si Dubillard nous était conté

Comment qualifier les 1 000 pages écrites par Roland Dubillard entre 1947 et 1997 dans ses Carnets en marge : « Ce journal pose un problème que je ne puis guère résoudre maintenant, écrit Roland Dubillard. J'arrive à proférer les idées les plus intelligentes (selon moi) et les plus sérieuses comme des plaisanteries irrésistiblement stupides ». Il est vrai qu’on se croirait à la samaritaine et le choix des passages retenus a dû être compliqué pour Maria Machado (la dernière compagne de Dubillard) et Charlotte Escamez (qui fût pendant 10 ans sa secrétaire littéraire).

La pièce aborde l’œuvre à travers deux personnages – l’homme et le jeune homme, qui sont tiraillés par la colère et l’angoisse, tout en tournant en dérision leurs expériences. Chacun semble aborder la vie par un versant : la face sud, ensoleillée, légère et drôle, ce qui ne l’empêche pas d’être profonde, interprétée magistralement par Denis Lavant, et la face